Hak-İş ile Türk Kızılay Yatırım AŞ arasında TİS imzalandı - Son Dakika

Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş'in örgütlü olduğu Türk Kızılay Yatırım AŞ'deki Sağlık AŞ, Lojistik AŞ ve Çadır AŞ arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon genel merkezinde 28 Mart'taki imza törenine, Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Türk Kızılay Yatırım AŞ adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik AŞ Genel Müdürü Şevki Uyar katıldı.

Yıldız, törendeki konuşmasında, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın dört günlük Afrika ziyareti dolayısıyla imza törenine katılamadığını belirterek, programların uyması durumunda Arslan ile Türk Kızılay Genel Başkanı Ekrem Kınık arasında yakın bir tarihte sembolik bir tören yapmayı düşündüklerini aktardı.

Yaklaşık bir yıldır müzakereleri süren toplu sözleşme sürecinde mutlu sona ulaştıklarını aktaran Yıldız, "Birinci toplu sözleşmemizi burada gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir yıldır güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Hak-İş Konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızla Kızılay Yatırım AŞ'nin yetkilileri ile çok yakın sosyal diyaloğa dayanan, yapıcı, katılımcı şekilde toplu iş sözleşmesi sürecini başarmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hem sendikacılık hem de Kızılay adına çok önemli ve güzel bir işi başardıklarını belirten Yıldız, "Kazanımlar elde ettiğimiz, kıskandıracak bir sözleşmeyi ortaya koyduğumuza inanıyorum. Sorunlar var ama sendikal süreç yeni başlıyor. İnşallah bundan sonra da bu süreçleri sorunlarımızı konuşarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fikri durumumuzu atılacak imzalarla iş birliğine dönüştürüyoruz"

Türk Kızılay Yatırım AŞ adına konuşan Şevki Uyar ise Türk Kızılayın 1868'den beri iyilikleri ulaştırma gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Uyar, "Bizim bu millet ve memleket ile ilgili düşüncelerimiz aynı durumda, biz hemfikiriz. Bu hemfikir halimizi iş birliğine dönüştürelim. Bugün o fikri durumumuzu, aynı noktada oluşumuzu, atacağımız imzalarla da bir iş birliğine dönüştürüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından taraflar arasında 3 yıllık TİS'e imza atıldı.

Törene, Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Taşıma-İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Öz İplik-İş Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan, Türk Kızılay AŞ Genel Müdürü Erdal Dursun, Türk Kızılay AŞ Hukuk Müşaviri Mehmet Koçak, Türk Kızılay Yatırım AŞ İnsan Kaynakları Grup Direktörü İlker Çitil ve ilgililer katıldı.