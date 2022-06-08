HAK-İŞ ile TYB'nin hazırladığı "Emek ve İş Ahlakı" kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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HAK-İŞ ile TYB'nin hazırladığı "Emek ve İş Ahlakı" kitabı tanıtıldı

08.06.2022 15:12
HAK-İŞ ile TYB'nin hazırladığı "Emek ve İş Ahlakı" kitabı tanıtıldı

İŞ ile Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) hazırlanan "Emek ve İş Ahlakı" kitabı, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

HAK-İŞ ile Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) hazırlanan "Emek ve İş Ahlakı" kitabı, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Konfederasyondaki toplantıya, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da katıldı.

Arslan, buradaki konuşmasında, geçen yıl düzenlenen 5'inci Ahlak Şurası'nın 7 oturumdan oluştuğunu ve şuraya 33 akademisyenin katıldığını belirterek, "Bütün bunlara baktığımız zaman bereketli bir sonuç ortaya çıkmış oluyor aslında. Bu bereketin son ürünü de kitabımız." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un üzerinde durulması ve anlaşılması gereken büyük bir değer olduğunu dile getiren Arslan, emek ve ahlak konusunda Ersoy'dan öğrenilecek çok şey bulunduğu ifade etti.

Arslan, işçi-işveren ahlakına ilişkin farklı bir bakış açısına ve yeni modellere ihtiyaç olduğunu, bugünkü işçi-işveren ilişkilerinin geleneksel kültür, inanç ve değerleri yansıtmadığını belirterek, "İnsanlara beş vakit namaz kılmayı mecburi kılan, oruç tutmayı, bir kısım İslam'ın görünür kurallarını dayatan ama ücrete gelince 'asgari ücret senin hakkındır' diyen bir zihniyete biz inançlarımızı anlatamıyoruz." diye konuştu.

"Bu kitapla tarihe not düştük"

Arıcan da kitabın geçen yıl 25-27 Aralık'ta düzenlenen 5'inci Ahlak Şurası'nın bir sonucu olduğunu ifade ederek, kitapta iş ahlakı ve çalışma hayatına ilişkin konuların Mehmet Akif Ersoy'un görüşleri bağlamında ele alındığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un iş ahlakı ve çalışma hayatında çok önemli sözler söyleyen bir mütefekkir ve dava insanı olduğunu vurgulayan Arıcan, "Çünkü Mehmet Akif'in hayatı ahlak üzerine inşa edilmiş bir hayattır. Akif, ilkeleri üzerine yaşamış bir insandır." dedi.

Arıcan, bu kitapla tarihe not düştüklerini dile getirerek, "İş ahlakı ve emek üzerine kafa yoran, dert edinen, bir yol bulmak isteyenlere sahadaki insanlara, akademik çalışma yapmak isteyenlere bir başvuru kitabı bu. Artık bir müracaat kaynağımız var. Ansiklopedik değeri olan bir referans kaynağımız var. Bunun üzerinden inşallah nice makaleler çıkacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Arslan, Arıcan ve kitabın editörü Muhammet Enes Kala'ya hediye takdim etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ ile TYB'nin hazırladığı 'Emek ve İş Ahlakı' kitabı tanıtıldı - Son Dakika

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