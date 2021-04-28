HAK-İŞ'in 1 Mayıs bildirisi 81 ilde meydanlardan okunacak - Son Dakika

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlikleri açıkladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Hizmet-İş Sendikasını ziyaret etti.

Hizmet-İş Sendikası ve konfederasyondaki diğer sendikaların mücadelesiyle 1 milyona yakın kişinin "kadrolu işçi" hakkını elde ettiğini belirten Arslan, burada yapacakları toplantıda da 696 sayılı KHK ile kadro alan işçiler, KİT'lerde çalışan ancak kadro alamayan yaklaşık 80 bin kişi, hastanelerde yemekhane, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmetleri ile kiralık araç şoförlüğünde çalışan ve yüzde 70 sınırını bulamadığı için kadro alamayan binlerce kişinin sorunlarının görüşüleceğini aktardı.

KİT'lerde çalışan yaklaşık 80 bin kişinin kadro düzenlemesi dışında bırakıldığını ancak daha sonra hükümetin girişimleriyle yapılan düzenleme sonucu, KİT'lerde çalışanların kadro almasının önünün açıldığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Ancak orada, KİT'lere inisiyatifler verildiği, KİT yöneticilerinin iradesine bırakıldığı için KİT'lerde çalışan taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımızın kadroları verilmedi. Her ne kadar bir yasal düzenleme yapılmış olsa da bu yasal düzenlemeyi, KİT yöneticileri yerine getirmedi. Burada bir düzenleme eksikliği var. Yeni bir düzenlemeyle süre verilerek, o süre içerisinde arkadaşlarımızın kadrolarının alınmasının sağlanması gerekiyor. Onun için bizimle beraber yaklaşık 15 yıldır mücadele eden ve kadro beklentisi içindeki başta KİT'lerdeki arkadaşlarımız olmak üzere, özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde yemekhanelerde, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bazı kurumlarda kiralık araç şoförleri olarak çalışan, yemekhanelerde, HBYS'de çalışan ve yüzde 70 kapsamına giremeyen, bu yüzden de kadro alamayan bütün arkadaşlarımızın bu fotoğraftaki başarının içerisinde yer almasını istiyoruz. Bu kadro alamayan arkadaşlarımızın da bir an evvel kadrolarının alınması, serbest toplu pazarlık haklarından yararlanarak, kamu işçisi olarak görevlerine devam etmesini arzu ediyoruz."

Taşeron işçilerin emeklilik haklarının sınırlandırılması

Arslan, özellikle 696 sayılı KHK ile bu kararnameden sonraki yeni süreçte, kamuda bir kısım sorunların yaşandığını belirterek, taşerondan kadroya geçenlerin çalışma sürelerinin emekliliğe hak kazandıkları tarih ile sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemenin, Anayasa ve sosyal güvenlik sistemindeki düzenlemelere aykırı olduğunu söyledi.

Kadro alan işçilerin, tayin ve becayiş konusunda yaşadıkları sorunların da bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini dile getiren Arslan, "Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının huzurevi ve sevgi evlerinde çalışan arkadaşlarımızın çok ağır şartlarda çalıştığını biliyoruz. 10, 15, 20 gün evlerinden, çocuklarından, ailelerinden koparak iş yerlerinde çalışan arkadaşlarımızın bir kısım hak kayıplarının olduğunu biliyoruz. Bunların ortadan kaldırılması konusunda destek istiyoruz." diye konuştu.

1 Mayıs haftası kapsamında yapılacak etkinlikler

Başkan Arslan, HAK-İŞ'in, 1 Mayıs kutlamaları kapsamında yapacağı etkinliklerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

"1 Mayıs günü, Konfederasyon Yönetim Kurulu olarak Taksim'de etkinlikler gerçekleştireceğiz. Saat 09.00'da HAK-İŞ, Taksim alanına, pandemi şartlarını dikkate alarak ve mesafeye dikkat ederek bir heyetle girecek. 1977'de 1 Mayıs etkinliklerinde 37 kişinin hayatını kaybettiği Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakacağız ve orada kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra Taksim Anıtı'na çelenk bırakacağız, bildirimizi okuyacağız. Daha sonra da imkan olursa sağlık emekçilerini ziyaret edip onların 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günleri'ni de kutlayacağız."

Arslan, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 1 Mayıs kutlaması kapsamında etkinliklerin çevrim içi toplantılar halinde yapılacağını da anımsatarak "1 Mayıs günü yine kısıtlama olduğu için 30 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de 81 ilin meydanlarından konfederasyonumuzun il başkanları, 1 Mayıs bildirimizi okuyacaklar. Yine yarın kısmet olursa 1 Mayıs ile ilgili konfederasyonumuzun 81 il başkanı, Yönetim Kurulumuz ile dijital ortamda online 1 Mayıs toplantısı gerçekleştireceğiz." açıklamasını yaptı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Mahmut Arslan, kamudaki işçilerin toplu iş sözleşmesine yönelik Türk-İş ile hazırladıkları ortak teklife ilişkin görüşmelerin, büyük ölçüde tamamlandığını, gelecek günlerde teklifin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Arslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde fabrikalardaki işçi sağlığının korunmasına yönelik düzenlenmelere ilişkin soru üzerine, bu süreçte faaliyet yapacak işletmelerde salgınla mücadeleye dikkat edilerek, üretimin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.