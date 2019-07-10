Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu - Oylama
1 saat önce
-Oylamadan detaylar ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu oylama.
-Oylamadan detaylar ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu oylama. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:12 Kaynak: AA
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