Son Dakika Haberleri: Hak-İş'in başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor
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Hak-İş'in başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor

1 saat önce

Hak-İş Konfederasyonunun Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçilerin sesini duyurmak için başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor.

Hak-İş'in başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor, System.String[]
Hak-İş Konfederasyonunun Bolu Belediyesinde işten çıkartılan işçilerin sesini duyurmak için başlattığı yürüyüş 11. gününde devam ediyor.

Bolu Belediyesindeki işten çıkartmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü", 11. gününde Ankara Eryaman'da devam ediyor. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Bugün yürüyüşümüzün 11. gününe başlayacağız. Biliyorsunuz 48 günlük Bolu'daki oturma eylemimizin ardından binlerce kişiyle yürüyüşümüze başladık. Dün özellikle kardeş konfederasyon Memur-Sen'in katkılarıyla 2 bin kişi yürüdük. Bugün Konya Şube Başkanlığımızdan gelecek 350 arkadaşımız var. Bugünkü yürüyüşümüze destek veren Hizmet İş Sendikası Van, Edirne, Muş Şube Başkanlarımız aramızda. Yarın yürüyüşümüz tamamlanacak. Yarın yaklaşık 4 bin kişi ile CHP Genel Merkezi önünde Genel Başkanımız bir basın açıklaması yapacak. Biz en baştan bu yana söylüyoruz. Amacımız Türkiye genelindeki CHP'li belediyelerde işçi kıyımına son verilmesi. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın işe iade edilmesi, sendikal baskıların bitmesi ve toplu iş sözleşmelerinin uygulanmaya başlaması" dedi.

İşten çıkartılanların şehrin çöpünü toplayan, temizliğini, yolunu yapan kişiler olduğunu ifade eden Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımız belediye başkanlarından makam istemiyor. Oturmak için oda ya da aşırı bir ücret istemiyor. Sadece çocuklarının rızklarını geri istiyorlar. O yüzden Hak-İş Konfederasyonumuz ve Hizmet İş Sendikamız bunun mücadelesini veriyor. Kesinlikle arkadaşlarımız başlarını öne eğmesinler. Bu sadece Hak-İş Konfederasyonuna bağlı bir mücadele değil. Türkiye'deki bütün işçiler için verilen bir mücadele."

Açıklamaların ardından grup yürüyüşe başladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Bolu, Hak İş, Güncel
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