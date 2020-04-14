Hak-İş'in Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 3 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na desteklerinin 3 milyon liraya ulaştığını bildirdi.



Arslan, yazılı açıklamasında, yardım kampanyasına bağışlarının 1 milyon lirayla başladığını, Konfederasyonlarına bağlı sendikalar ile çalışan ve mensuplarının katkılarıyla rakamı 3 milyon liraya çıkardıklarını belirtti.

Kampanyaya canıgönülden destek veren sendikalara ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her durumda milli ve yerli bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam ediyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasıyla milletimizin dayanışma ruhu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Kampanyaya, sivil toplum kuruluşları, siyasetin temsilcileri, gençlerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerinin destek verdiğini görmek bizi son derece mutlu etmiştir. Bu zor günleri atlattığımızda, milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizden sonraki nesiller için emsal teşkil edecektir."