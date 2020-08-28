HAK-İŞ'in SWTUF'un kapatılmasına ilişkin itirazına ILO'dan destek mesajı geldi - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, Sudan Konfederasyonu'nun (SWTUF) darbe yönetimi tarafından kapatılmasını protesto etmek amacıyla ILO'ya gönderdiği mektuba destek yanıtı geldi. ILO Genel Direktörü adına Sendika Özgürlüğü Bölüm Başkanı Karen Curtis tarafından gönderilen mektupta, konunun ILO tarafından değerlendirilmeye alındığı ifade edildi.

Genel Başkan Arslan, Sudan Darbe Yönetimi tarafından, Aralık 2019 tarihinde, Sudan'da sendika ve meslek odalarının kapatılması ve tüm sendikalara ait malvarlığına el koyulması ile ilgili yaptığı müdahale ve sendikacıların gözaltına alınarak ofislerin mühürlenmesine karşı ILO Direktörü Guy Ryder'a bir mektup yazmış ve Sudan sendikal hareketinin bağımsızlığına saygı duyulması, tarafsız ve demokratik bir seçimle başa gelen sendika yönetiminin özgürce hareket edebilmesinin sağlanması hususunda girişimlerde bulunmasına ilişkin talebini iletmişti. Arslan'ın mektubuna ILO Genel Direktörü adına Sendika Özgürlüğü Bölüm Başkanı Curtis cevap verdi.

Curtis, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Başkanı, Ankara, Türkiye Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (SWTUF) feshedilmesine ilişkin mesajınızı almış olduğumu bildirmek isterim. İzninizle, Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi'ne sunulan ve önlerinde beklemekte olan konunun ILO tarafından değerlendirmeye alındığı hakkında sizi temin etmek isterim. Saygılarımla." - ANKARA