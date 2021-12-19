Hak-İş iş yerindeki taciz ve şiddetle mücadelede kararlı - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) "C190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi"ne Türkiye'nin de taraf olmasını istedi.

Arslan, AA muhabirine, iş yerinde taciz ve şiddetin tüm dünyada çalışma hayatının önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Bu sorunla mücadele için ILO'nun 2019'da iş yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik ilk uluslararası ve bağlayıcı belge niteliğindeki 190 sayılı sözleşmeyi onayladığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"C190'a şimdiye kadar 9 ülke taraf oldu. Bunlar Arjantin, Namibya, Somali, Ekvador, Mauritius, Yunanistan, İtalya, Uruguay ve Fiji. Türkiye 59 ILO sözleşmesini imzaladı ama henüz bu sözleşmeyi imzalamadı. Türkiye'nin ILO'nun iş yerinde taciz ve şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin 190 sayılı sözleşmesini imzalamasını istiyoruz. Geçen yıldan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza C190'ın imzalanmasının çalışma hayatının aktörleri için ne anlama geldiğini ifade ettik. C190'ın çalışma barışı, işçi-işveren ilişkileri, verimlilik ve iş barışı için çok temel bir görevi olduğunu ifade ettik."

"Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Politika Belgesi" hazırlandı

Bu sözleşmenin imzalanmasıyla iş yerindeki şiddet ve tacizi önleme konusunda büyük bir adım atılacağını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Konfederasyonumuz her alanda olduğu gibi iş yerinde taciz ve şiddetle mücadele konusunda da öncülük ve liderlik yapma misyonunun gereğini yerine getirdi. Sendikalarımıza yol gösterici bir çalışma yapmak istedik. Bu kapsamda C190'ın toplu iş sözleşmelerine uyarlanması için taslaklar hazırladık. Bu taslakların hayata geçirilmesi, çalışanları koruyacağı gibi işverenlere de avantajlar sağlayacaktır."

Arslan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve buna yönelik yeni bazı mekanizmaları kurma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, bunun için "Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Politika Belgesi"ni de hazırladıklarını vurguladı.

Bu belgeye attıkları imzanın her zaman arkasında olduklarını dile getiren Arslan, bu politika belgesiyle şiddetle mücadele konusunda zihin dünyasında da değişimi ve dönüşümü sağlamayı amaçladıklarını söyledi.