Üye Girişi
Hak-İş iş yerindeki taciz ve şiddetle mücadelede kararlı - Son Dakika

Hak-İş iş yerindeki taciz ve şiddetle mücadelede kararlı

19.12.2021 11:16
Hak-İş iş yerindeki taciz ve şiddetle mücadelede kararlı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) "C190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi"ne Türkiye'nin de taraf olmasını istedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) "C190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmesi"ne Türkiye'nin de taraf olmasını istedi.

Arslan, AA muhabirine, iş yerinde taciz ve şiddetin tüm dünyada çalışma hayatının önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Bu sorunla mücadele için ILO'nun 2019'da iş yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik ilk uluslararası ve bağlayıcı belge niteliğindeki 190 sayılı sözleşmeyi onayladığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"C190'a şimdiye kadar 9 ülke taraf oldu. Bunlar Arjantin, Namibya, Somali, Ekvador, Mauritius, Yunanistan, İtalya, Uruguay ve Fiji. Türkiye 59 ILO sözleşmesini imzaladı ama henüz bu sözleşmeyi imzalamadı. Türkiye'nin ILO'nun iş yerinde taciz ve şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin 190 sayılı sözleşmesini imzalamasını istiyoruz. Geçen yıldan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza C190'ın imzalanmasının çalışma hayatının aktörleri için ne anlama geldiğini ifade ettik. C190'ın çalışma barışı, işçi-işveren ilişkileri, verimlilik ve iş barışı için çok temel bir görevi olduğunu ifade ettik."

"Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Politika Belgesi" hazırlandı

Bu sözleşmenin imzalanmasıyla iş yerindeki şiddet ve tacizi önleme konusunda büyük bir adım atılacağını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Konfederasyonumuz her alanda olduğu gibi iş yerinde taciz ve şiddetle mücadele konusunda da öncülük ve liderlik yapma misyonunun gereğini yerine getirdi. Sendikalarımıza yol gösterici bir çalışma yapmak istedik. Bu kapsamda C190'ın toplu iş sözleşmelerine uyarlanması için taslaklar hazırladık. Bu taslakların hayata geçirilmesi, çalışanları koruyacağı gibi işverenlere de avantajlar sağlayacaktır."

Arslan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ve buna yönelik yeni bazı mekanizmaları kurma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, bunun için "Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Politika Belgesi"ni de hazırladıklarını vurguladı.

Bu belgeye attıkları imzanın her zaman arkasında olduklarını dile getiren Arslan, bu politika belgesiyle şiddetle mücadele konusunda zihin dünyasında da değişimi ve dönüşümü sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü, Mahmut Arslan, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş iş yerindeki taciz ve şiddetle mücadelede kararlı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:04 Güvenlik kameralarını izleyen kadın, kocasının yanındaki kadını görünce sinir krizi geçirdi
10:56 İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu
10:54 Yarı çıplak masaj yaptıran Nefise Karatay, odaya aniden giren iş adamını görünce olay çıkardı
10:22 İzmir'de 45 işçinin yaralandığı maden ocağıyla ilgili sorumlu şirket açıklama yaptı
10:08 Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak
10:06 Dünyanın en zehirli yılanı, soktuğu insanın her yerinden kan fışkırtıyor
09:49 Kenyalı hemşirenin korkunç ölüm şekli! Kimse hikayenin nasıl geliştiğini duymak istemiyor
09:28 Meteoroloji uyardı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek
09:10 2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı
08:54 İzmir'de maden ocağında patlama sonrası kısmi göçük yaşandı: 45 işçi yaralandı
35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans         
11:18
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda bulundu         
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Konuşmuyorum         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 11:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hak-İş iş yerindeki taciz ve şiddetle mücadelede kararlı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement