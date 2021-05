Hak-İş, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde toplanan konfederasyon üyeleri, "Terörist İsrail, Filistin'den defol", "Hak-İş, Filistin omuz omuza" ve "Yaşasın Filistin mücadelemiz" sloganları attı.

Burada açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kudüs'te kan ve gözyaşının iç içe olduğunu söyledi.

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistinlilerin evlerini işgal ettiğini belirten Arslan, "İbadet yapan Müslümanlara düşmanca saldırmak, zalimliktir, zulümdür. Bu saldırıyı gerçekleştiren İsrail devleti, İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Filistinli kardeşlerimizin şehit edildiği ve yaralandığı bu acımasız saldırılar derhal sona erdirilmelidir. İsrail, bu terör eylemlerinin hesabını uluslararası hukukun önünde en ağır şekilde vermelidir." dedi.

Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya saygı gösterilmesinin zorunluluk olduğunu dile getiren Arslan, "Terör devleti İsrail, insanlık onurunu ayaklar altına alan hukuk tanımaz, acımasız zulmüne devam etmektedir. Yapılan saldırılar yalnızca Müslümanlara değil, bütün insanlığa karşı yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini talep ettiklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Terör devleti İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Gazze'de süren abluka bir an evvel kaldırılmalıdır. Yurtlarını terk etmek zorunda kalan Filistinli kardeşlerimiz ülkelerine özgürce geri dönmelidir. Başta ABD olmak üzere büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyan ülkeler, bu vahim yanlıştan bir önce dönmeli ve bu yanlıştan bir an önce dönmelidir. Ortadoğu'da kalıcı barış için başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalıdır."

Hak-İş Konfederasyonu Filistin ve Kudüs Sendikal Dayanışma Komitesi Başkanı Hüseyin Tanrıverdi de Kudüs davasının yıllardır devam ettiğini kaydetti.

İsrail'in zulme son vermesi gerektiğini kaydeden Tanrıverdi, "İsrail, uluslararası hukuk önünde hesap verecek, insanlık önünde hesap verecek." açıklamasında bulundu.