HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Zengin: "Evlat nöbeti tutan analarımızın yanındayız"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Analarımızın başlattığı onurlu ve haklı oturma eylemine destek veriyoruz" dedi.



HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, çocuklarının bölücü terör örgütünün elinden kurtulmaları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde annelerin gerçekleştirdikleri oturma eylemine ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:



"Terör, tüm dünyada ve ülkemizde varlığını sürdürmektedir. Türkiye, yıllardır terörle mücadele etmektedir. Maddi ve manevi zarar görmektedir.



Terör sorunu çok köklü bir sorundur. Ülke olarak uzun yıllara dayanan bir acımız, bir meselemiz ve bir derdimiz var.



Terör örgütü, ülkemizi devletsizleştirmeye çalışan, kaos yaratan, anti-demokratik girişimlerle ülkemizi her daim geriye götüren bir yapıdır. Bu yapı, evlatlarımızı kandırarak ve zor kullanarak tehdit ederek hain emellerine alet etmektedir.



HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terör ile mücadele sadece devletin görevi değildir. Aynı zamanda biz vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin de görevidir.



HAK-İŞ'li kadınlar olarak şiddete, baskıya ve zorlamaya karşıyız. Çocukların ve annelerin yaşadıkları acılarının yanındayız. HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanmasını istiyoruz. Terörün her türlüsünü nefretle kınıyoruz.



22 Ağustos'ta analarımızın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı onurlu ve haklı oturma eylemine destek veriyoruz. Ne zaman analarımızın yüreklerindeki evlat ateşi söner, huzura kavuşurlarsa, Türkiye Cumhuriyeti de o gün refaha kavuşacaktır.



Ne evlatları analarından ayırmaya, ne anaları evlatlarından ayırmaya, ne de vatandaşı ülkesinden ayırmaya terör örgütünün gücü yetmeyecektir. Başaramayacaklar! Anaların gözyaşlarına kurşun işlemez!



HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, on binlerce emekçi kadınımızla 'Diyarbakır'daki Demir Yürekli Anaların yanındayız." - ANKARA