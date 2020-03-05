Hak-İş Kadın Komitesinden İdlib şehitleri anısına fidan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş Kadın Komitesinden İdlib şehitleri anısına fidan - Son Dakika

Hak-İş Kadın Komitesinden İdlib şehitleri anısına fidan

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi üyeleri, İdlib'de şehit olan askerler için fidan dikti.

Hak-İş Kadın Komitesinden İdlib şehitleri anısına fidan, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi üyeleri, İdlib'de şehit olan askerler için fidan dikti.

Hak-İş Kadın Komitesi Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'nda düzenlenen fidan dikme etkinliği öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle ilgilenmenin önemine vurgu yaparak, konfederasyona bağlı dernek üyelerine, yaşadıkları yerlerde şehit ailelerini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konfederasyonun Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de, komite olarak daha önce Özgecan Aslan adına "Her Kadın Bir Fidandır" sloganıyla gerçekleştirdikleri fidan dikme etkinliğini, bu sefer İdlib'de şehit düşen askerler için yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Arslan ve konfederasyon üyeleri önceden hazırlanan fidanların dikimini yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hak İş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı
Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:21:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hak-İş Kadın Komitesinden İdlib şehitleri anısına fidan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]