Hak-İş Kadın Komitesinden İdlib şehitleri anısına fidan - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi üyeleri, İdlib'de şehit olan askerler için fidan dikti.

Hak-İş Kadın Komitesi Özgecan Aslan Hatıra Ormanı'nda düzenlenen fidan dikme etkinliği öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle ilgilenmenin önemine vurgu yaparak, konfederasyona bağlı dernek üyelerine, yaşadıkları yerlerde şehit ailelerini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konfederasyonun Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de, komite olarak daha önce Özgecan Aslan adına "Her Kadın Bir Fidandır" sloganıyla gerçekleştirdikleri fidan dikme etkinliğini, bu sefer İdlib'de şehit düşen askerler için yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Arslan ve konfederasyon üyeleri önceden hazırlanan fidanların dikimini yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi.