HAK-İŞ Kayseri Şube Başkanı Çelik, asgari ücreti değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ Kayseri Şube Başkanı Çelik, asgari ücreti değerlendirdi - Son Dakika

HAK-İŞ Kayseri Şube Başkanı Çelik, asgari ücreti değerlendirdi

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, 2020 yılı için belirlenen asgari ücreti yeterli bulmadıklarını bildirdi.

HAK-İŞ Kayseri Şube Başkanı Çelik, asgari ücreti değerlendirdi, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, 2020 yılı için belirlenen asgari ücreti yeterli bulmadıklarını bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, 2020 yılı için net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenen asgari ücretin, çalışanların beklentisini ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Asgari ücretin çalışanların önemli bir kısmını ilgilendirdiğini vurgulayan Çelik, "Hükümet ve işveren kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun üzerinde bir asgari ücrette buluşmuş olmasını önemli buluyoruz. Ancak belirlenen rakamın çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin yaşam standartları ve gelir dağılımı açısından önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracıdır ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bir standart oluşturmaktan uzak. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. HAK-İŞ olarak, çalışanların yaklaşık yüzde 45'ini doğrudan ilgilendiren ve Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olduğunu düşündüğümüz asgari ücreti, işbirliği yapılması gereken konuların başında görüyoruz. İşçi kesimini temsilen komisyonda yer alan TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in görüşlerini de alarak yeni bir süreç başlatmasını ve işçi kesiminin tek ses olarak hareket etmesini çok önemsedik ve katkı verdik. 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi için talebimizi ilettik. Ancak gelinen noktada, taleplerimizin tam olarak karşılanmadığını görüyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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