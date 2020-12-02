HAK-İŞ Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor - Son Dakika

HAK-İŞ'in Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirdiği HAK-İŞ 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor.

HAK-İŞ 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamındaki genelgeye uygun olarak sınırlı sayıda katılımcıyla ve telekonferans desteğiyle gerçekleştirilecek. Programda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan birer konuşma yapacak. HAK-İŞ 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreni kapsamında ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda toplam 22 ödül verilecek. Ayrıca 'Sendikacı Gözünden' kategorisinde yarışmaya katılanlar da ödüllendirilecek.

Ödül alacak sanatçıların yanı sıra törene televizyon dizilerindeki başarılı oyunculuklarıyla tanınan dizi ve sinema filmlerinin aranan isimleri oyuncular Cem uçan, Burak Haktanır, Fatih Küçük ve Sezai Yeşilyurt ile başarılı yapımcı ve yönetmenler Hüseyin Türkyıldırır ve Öner Kılıç katılacak. Sanatçılara "Emeğe Saygı" plaketi takdim edilecek.

Sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek olan ödül töreni telekonferans boyutunda da HAK-İŞ Konfederasyonu (hakiskonfederasyonu) ve HAK-İŞ Kısa Film (hakiskisafilm) Facebook sayfalarından canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA