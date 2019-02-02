Son Dakika Haberleri: Hak-İş Konfederasyonu Büyüyor"

Hak-İş Konfederasyonu Büyüyor"

38 dakika önce

Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, Hak-İş Konfederasyonunun büyüdüğünü bildirdi.

Hak-İş Konfederasyonu Büyüyor
Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, Hak-İş Konfederasyonunun büyüdüğünü bildirdi.

Poremet, yaptığı yazılı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonunun 684 bin 144 üye sayısıyla, Türkiye'nin en büyük ikinci işçi konfederasyonu olduğunu ve iş kollarında zirveye doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirtti.

İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini belirten Promet, "Hizmet-İş Sendikamız, 315 bin 199 üye sayısıyla, Türkiye'nin ve 20 nolu 'Genel İşler' iş kolunun en fazla üyeye sahip işçi sendikası olarak zirvedeki yerini koruyor. Hizmet-İş, istikrarlı bir şekilde büyümeye ve teşkilat ağını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Çalışmak bizden, başarı şüphesiz Allah'tandır." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın çalışanların hak mücadelesine liderlik ettiğini aktaran Promet, şunları kaydetti:

"Sayın başkanımız Arslan'a, teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen kurucu ve onursal genel başkanımız sayın Hüseyin Tanrıverdi'ye, yönetim, denetim, disiplin kurulumuza, şube, bölge ve il başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine, teşkilatımıza, bize her zaman ve her zeminde destek olan dava arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, kardeş Memur-Sen Konfederasyonumuza teşekkür ediyorum. Bu günlere ulaştığımız için Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Allah, hak mücadelesinde teşkilatımızı ve teşkilat mensuplarımızı, çalışanlarımızı, hakkını bize teslim etmiş olan üyelerimizi, yurt içinde ve yurt dışında bize inanan ve dua eden kardeşlerimizi mahcup ve mahzun etmesin. Allah, teşkilatımızı ve teşkilatımızın bütün kademelerinde görev yapan kardeşlerimizi fitnenin her türlüsünden korusun. Allah, bizi ve kardeşlerimizi bu dünyada ve ahirette mahcup ve mahzun etmesin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:08 Kaynak: AA

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