Hak-İş Konfederasyonu Gaziantep İl Başkanlığına Halil İbrahim Tanrıöver atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş Konfederasyonu Gaziantep İl Başkanlığına Halil İbrahim Tanrıöver atandı - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Gaziantep İl Başkanlığına Halil İbrahim Tanrıöver atandı

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Gaziantep İl Başkanlığına Halil İbrahim Tanrıöver atandı.

Hak-İş Konfederasyonu Gaziantep İl Başkanlığına Halil İbrahim Tanrıöver atandı, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Gaziantep İl Başkanlığına Halil İbrahim Tanrıöver atandı.

Hizmet-İş Gaziantep Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonu, 24 Aralık 2019 tarihinde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yeni dönem Hak-İş İl Başkanları atamalarını karara bağladı.

Buna göre, Hak-İş Konfederasyonu Gaziantep İl Başkanlığı görevine Halil İbrahim Tanrıöver atandı.

Açıklamada, aynı zamanda konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanlığı görevini de yürüten Halil İbrahim Tanrıöver'in görüşlerine de yer verildi.

Tanrıöver, "Hak-İş Genel Başkanımızın da her zaman dile getirdiği gibi konfederasyon olarak hep birlikte bütün organ ve temsilcileriyle, güçlü bir Hak-İş, güçlü bir sendikal hareket ve güçlü bir Türkiye için sendikal mücadeleye aynen devam edeceğiz. Şahsıma layık görülen bu ulvi görev için başta konfederasyonumuz ve sendikamızın Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan'a ve Yönetim Kurulu üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arslan, Gaziantep, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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