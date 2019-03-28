Son Dakika Haberleri: Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Toruntay: "İşçilerimiz İçin Mücadelemiz Sürüyor"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Toruntay: "İşçilerimiz İçin Mücadelemiz Sürüyor"

1 saat önce

İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Asgari ücret zammından faydalanamayan işçilerimiz için enflasyon oranında zam talebimizin takipçisiyiz.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Toruntay:
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Asgari ücret zammından faydalanamayan işçilerimiz için enflasyon oranında zam talebimizin takipçisiyiz. Kadro alamayan işçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, sendikasının Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Kadro alamayan emekçiler için gerekli girişimlerde bulunduklarını ifade eden Toruntay, kadro alan ancak asgari ücret zammından faydalanamayan emekçiler için de çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Toruntay, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle 1 milyona yakın taşeron olarak çalışan işçimiz, 696 sayılı KHK ile kadrosuna kavuştu. Kadro alamayan işçilerimiz de var ama bu sayı oldukça az. İnşallah kadro alamayan emekçilerimiz de kadrolarına kavuşur. 1 milyon emekçimize kadro imkanı veren hükümetimiz, kadro dışında kalan 90 bin işçimize de müjdeli bir haber verir" dedi.

"Enflasyon oranı kadar zam talep ediyoruz"

Toruntay, "Kadro alan işçilerimiz maalesef asgari ücret zammından faydalanamadı. Kadro alan işçiler, 696 KHK'ya göre yüzde 4+4 oranında zam alacaklar. Tabii bu durum da bir mağduriyeti doğuruyor. Biz de HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz Taşıma-İş Sendikası olarak kadro alan emekçilerimizin ücrette yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için en az enflasyon oranında zam yapılmasını talep ediyoruz, bu konunun da takipçisiyiz. Belediyelerde çalışan emekçilerimizin ücret mağduriyeti, belediye başkanlarımızın iyi niyet göstermesiyle aşılmış durumda. İnşallah yerel seçimlerin ardından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da belediyelerde yapılan telafi ücret oranlarında bir artış olur" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Toruntay, "Çalışanlarımız nerede duruyorsa biz de oradayız. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var. Ülkenin içerisinde bulunduğu huzurlu ortamın bozulmasına fırsat verilmemesi adına biz şehir şehir dolaşarak üyelerimizle toplantılar yapıyoruz. Toplantılarda da ülkemizin birliği için mutlaka sandığa gitmelerini ve tercihlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

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