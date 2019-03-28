Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Toruntay: "İşçilerimiz İçin Mücadelemiz Sürüyor"

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EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak

Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu