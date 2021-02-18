Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Gaziantep'te üyelerle bir araya geldi - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, konfederasyona bağlı sendikaların il başkanlarıyla Gaziantep'te bir araya geldi.

Yıldız, Konfederasyonun Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sendikal mücadeleyi aktif şekilde gerçekleştirdiklerini, örgütlenmeye çok önem verdiklerini söyledi.

Çok hızlı büyüdüklerini, ocak ayı istatistiklerine göre üye sayılarının 700 bini geçtiğini belirten Yıldız, ülkenin ve dünyanın sorunlarına parmak bastıklarını, çözümler üreterek yollarına devam ettiklerini söyledi.

Hak-İş'in bütün illerdeki emekçilere, işçilere ulaşmak istediğini vurgulayan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sigorta çalışanlarının 14 milyonun üzerinde düşünür bugünkü örgütlenme rakamlarının da 2 milyona denk geldiğini ortaya koyarsak daha yapacak işimizin olduğunu biliyoruz. Sendikal mücadeleyi, örgütlenmeyi ülkemizin her köşesine götürüyoruz. Emekçilere, çalışanlara ulaşmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. 20 iş kolunda örgütlendik. Sendikalarımız da bu iş kollarında büyük gayretle sendikal mücadele ediyor. Bunu daha ileriye götürmek, daha çok emek sarf etmek bizim görevimiz. Sadece örgütlenmelerde, toplu sözleşmelerde değil diyaloğu, katılımcılığı, demokratik, çoğulcu anlayışı bütün ücra köşelere götürmemiz gerekiyor. Bunun için de Türkiye'yi karış karış dolaşmamız gerekiyor. Bütün illerde sanayileşme hamlesi var. Pandemiye rağmen üretim hızı kesmeden sürüyor. Hak-İş olarak üretimin devam etmesi konusunda kararlılık gösterdik. Sağlık önlemlerini takip ettik, ediyoruz. Bu konuda taviz verme lüksümüz yok. Türkiye'nin 2023 hedeflerine de hep birlikte katkı sağlamalıyız. Söylenmek yerine iş yapma kararlılığımız var. Dosdoğru, dik ve gayretli olmalıyız."

Yıldız, Gaziantep'te üye sayılarının arttığının altını çizerek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.