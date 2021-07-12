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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, çalışma hayatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, çalışma hayatını değerlendirdi Açıklaması

12.07.2021 22:48
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, çalışma hayatını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, her türlü zorlukla karşılaşmalarına rağmen bunların üstesinden geldiklerini, artık 1 milyon üyeye doğru gittiklerini söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, her türlü zorlukla karşılaşmalarına rağmen bunların üstesinden geldiklerini, artık 1 milyon üyeye doğru gittiklerini söyledi.

Yıldız, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, çalışma hayatına dair güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

HAK-İŞ konfederasyonu olarak büyümeye devam eden, güçlenen bir konfederasyon olduklarını belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Çalışma hayatının, sendikal hareketin en önemli aktörlerinden biri haline geldik. Bugün itibari ile 700 bin üyenin üzerine ulaşmayı başardık. Çünkü biz HAK-İŞ olarak prensipleri, ilkeleri, değerleri öne alan bir konfederasyonuz. Bu çerçevede de 45 yıllık yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz. Bunu da en başarılı bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz. Bugün kanunen var olan 20 iş kolunun tamamında örgütlenmesini başarmış bir konfederasyonuz. Bu haliyle Türkiye'de çalışan bütün emekçilere kucağımızı açmış bulunuyoruz."

HAK-İŞ olarak sendikal değerlerine çok inandıklarının altını çizen Yıldız, "Bizim için pozitif düşünme, katılımcılığı öne çıkartmak, demokrasiyi önemsemek, sivil toplumu önemsemek, ülke değerlerini önemsemek son derece önemli. Biz ülke değerleri kadar uluslararası, evrensel değerleri de birleştirmeyi hedefleyen bir konfederasyonuz. Yani dolayısıyla HAK-İŞ olarak Türkiye'nin bir konfederasyonuyuz ama uluslararası sendikal ailenin de önemli bir bileşeni, aktörü ve üyesi haline geldiğimizi belirtmek istiyorum. Bizim sendikal mücadeleye verdiğimiz önemle uluslararası sendikal mücadelenin değerleri arasında yakın bir örtüşme var." dedi.

-"Sahip olduğumuz değerleri içselleştirerek yolumuza devam eden bir konfederasyonuz"

Türkiye'deki sendikal harekete yön vermekle kalmayıp uluslararası sendikal harekette yer aldıklarının ve katkı sunduklarının altını çizen Yıldız, "Sahip olduğumuz değerleri içselleştirerek yolumuza devam eden bir konfederasyonuz. Bizim için sendikacılığı değerler etrafında yapmak, değerler etrafında yüceltmek bizim için son derece önemli. Biz HAK-İŞ olarak demokratik değerleri bildiğimizi, sivil topluma ait değerleri bildiğimizi, ülkemizin değerlerini bildiğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

HAK-İŞ'in her zaman zorluklara talip olan ve bu zorlukların da üstesinden gelen bir konfederasyon olduğunu dile getiren Yıldız, "Her türlü zorlukla karşılaşmamıza rağmen çok şükür bunların üstesinden geldik ve 45 yıllık geçmişimizde büyük bir başarıya imza atarak artık 1 milyon üyeye doğru gidiyoruz. Biz sadece sayısal olarak büyümüş olmuyoruz aslında biz değerler olarak da bunu güçlendirerek faaliyetlerimizi çeşitlendirerek toplumun tam odağında bir konfederasyon olarak yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'da demokratik değerlere, demokratik süreçlere olan inancımızı ortaya koymak için sokaklara çıktık"

HAK-İŞ olarak bütün konularda bütün çalışma hayatını ilgilendiren konuların yanı sıra ekonomik, sosyal ve siyasal konularda da görüşü, politikası olan bir konfederasyon olduklarını dile getiren Yıldız söylerini söyle tamamladı:

"Son genel kurulumuzda 90 genel kurul kararı vardır, çalışma hayatının, ekonomik hayatın, siyasi hayatın, uluslararası boyutun tamamına yer veren görüşlerimiz var. Bu açıdan da biz şeffaflığı ve güveni öne çıkartmış bir konfederasyonuz. Çünkü biz topluma sorumlu bir noktadayız ve bu sorumluluğun gereğini de en etkin bir şekilde hayata geçiriyoruz. Demokrasi herkesin söylediği bir kavramdır ama bunu içselleştirmek önce kendi içinizde sonra toplumda içselleştirmek ve buna göre de davranmak son derece zor bir konudur. Dünyada da adı demokratik olan birçok ülke vardır fakat bunların birçoğunun uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğunu, totaliter bir yapıda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla demokrasiyi içselleştirmek bizim için sendikalar için vazgeçilmez bir değerdedir. Biz bunları sindirdiğimiz için içselleştirdiğimiz için 15 Temmuz ihanet gecesinde buna karşı ilk sokağa çıkanlardan biri HAK-İŞ konfederasyonu olmuştur. Biz o akşam hiç düşünmeden, gözümüzü kırpmadan kendimizi sokaklarda bulduk. Örgütlenerek sokaklara çıkan, tepkisini ortaya koyan, mücadelesini yapan sayılı birkaç örgütten birisiyiz. Bunu yapmak bizim demokratik değerlere, demokratik süreçlere olan inancımızı ve sindirmişliğimizi ortaya kıymamamızdan kaynaklanmıştır."

15 Temmuz, Denizli, Türkiye, Hak İş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, çalışma hayatını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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