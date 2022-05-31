KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu - Son Dakika
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KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu

31.05.2022 13:08

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, çalışanların ücretlerinin ekonomik duruma göre güncellenmesini istediklerini belirtti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, çalışanların ücretlerinin ekonomik duruma göre güncellenmesini istediklerini belirtti.

Öz, bir düğün salonunda düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi 9. Olağan Genel Kurulunda, Kırıkkale'nin Türkiye ve sendikaları için çok önemli bir kavşak noktası olduğunu söyledi.

Savunma sanayinin bel kemiği kabul edilen Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'ye ait birçok fabrikanın burada bulunduğuna dikkati çeken Öz, "Buralarda birçok işçi kardeşimiz çalışıyor. Yerel yönetimler ve kamu kurumlarında da birçok işçi kardeşimiz bulunuyor. Kırıkkale ile ilgili birçok şey söylenebilir ama burası bir emek kenti. Emeğin Türkiye'de en önemli temsil noktalarından birisinin burada olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Öz, konfederasyon ve sendikalarının her zaman ve her zeminde ülkenin birliği ve huzurundan yana tavır ortaya koyduğunu, bundan sonra da aynı tavrı sürdüreceklerini aktardı.

Taşeron konusunda önemli bir mesafeyi geride bıraktıklarını belirten Öz, "Arkadaşlarımız için büyük bir mücadeleyi hep beraber ortaya koyduk. Bu mücadele bir günde başlamadı, bir günde bitmedi. Genel başkanımızın liderliğinde ve uzun soluklu mücadelenin sonucunda hamdolsun Cumhurbaşkanımız tensip buyurdular, taşeron meselesinin Türkiye'nin gündeminden çıkarılması için kararnameyi imzaladılar." ifadelerini kullandı.

"Çalışan arkadaşlarımız haklı olarak bizden birkaç konuda adım bekliyor." diyen Öz, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz de hükümetimizden bekliyoruz. Ücretlerimizin yeni duruma uygun olarak güncellenmesini istiyoruz. Özellikle toplu iş sözleşmelerimizin içerisinde yer alan sosyal hakların, ikramiyelerin ve diğer ücrete endeksli hakların da güncellenmesi ve günün ekonomik koşullarına uygun hale getirilmesini istiyor ve bekliyoruz. Diğer bir sorunumuz da kanun hükmünde kararnameyle birlikte hiç arzu etmememize rağmen bir düzenleme geldi. Emeklilik koşullarını elde eden çalışanlarımızın resen emekli edilmesiyle ilgili yeni bir düzenleme istiyoruz."

Genel kurula, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri ile sendika üyeleri katıldı.

KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu
KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu
KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu
KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu
KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu
KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu
KIRIKKALE - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Öz, konuştu

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Kaynak: AA

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