Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

6 saat önce

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020'nin Türkiye'nin teknoloji, üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diledi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2020'nin Türkiye'nin teknoloji, üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diledi.

Arslan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2019'daki yerel seçimlerin sonuçlarının çalışma hayatında büyük bir hareketlenmeye neden olduğunu, CHP'li ve HDP'li bazı belediyelerde Hak-İş'e bağlı sendikalardan istifa ettirilen işçi sayısının 30 bini, işten çıkarılan üye sayısının ise 6 bini aştığını aktardı.

İşten atılan üyelerle eylem çadırlarında birlikte olduklarını, bu üyelerin yasal süreçlerini yakından takip ettiklerini belirten Arslan, sendika temsilcilerinin yeni yıla da ülkenin farklı yerlerinde işten atılan işçilerle gireceğini kaydetti.

Türkiye'nin 2019'da kritik sınır ötesi harekat ve operasyonlarla önemli başarılara imza attığını hatırlatan Arslan, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere önemli yatırımların da hayata geçirildiğine değindi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "2019'u Türkiye'nin yarım asrı geçen yerli otomobil özleminin gerçek olmasının mutluluğu ile kapatıyoruz. 2020 yılının Türkiye'nin teknoloji, üretim, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda zirve yılı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Hak-İş'in üretim ve istihdama dayanan bir kalkınma modeli, adaletli bir gelir dağılımı, daha özgür, müreffeh bir Türkiye için var gücüyle çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Arslan, 2020'nin ülkeye, millete, insanlığa hayır getirmesini temenni etti.

Mahmut Arslan, Türkiye, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
19:26 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
19:26 Taksim yılbaşına hazır - Son Dakika
19:24 Selin'in ölümüyle ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı (2) - Son Dakika
19:22 BAE'den, ABD'nin Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırıya destek - Son Dakika
19:21 1,5 milyon liralık mandırasına elektrik hattı çektiremedi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:27:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]