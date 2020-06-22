Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Çelik'ten kıdem tazminatı açıklaması - Son Dakika

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu, kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatının gerek yerine getirdiği fonksiyonlar ve gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışıldığını anımsattı.

Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle zorluklar bulunduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlama mevcuttur. Hak-İş olarak kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerektiği görüşümüzü her platformda dile getirdik. Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz."

Çelik, kıdem tazminatı konusunun böyle hassas bir zamana sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmediklerini, Türkiye'de yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin ortak aklının ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduklarını aktardı.