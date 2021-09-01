Hak-İş Konfederasyonu'ndan 'Zafer Türküleri' etkinliği - Son Dakika

Kayseri'de Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı tarafından 'Zafer Türküleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlik hakkında açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, "Ağustos ayı Türk tarihinde zaferlerle dolu bir ay" dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan etkinliğe Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, sendika üyeleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Türk Milleti'nin birlik ve beraberlik içerisinde gelecekte de birçok zafere imza atacağını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, "30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile çeşitli etkinliklerle kutladık. Malumunuz tarihimizde Ağustos ayı zaferler ayı. Türk tarihinde gerçekten önemli zaferlerin kazanıldığı bir ay olması nedeni ile önemli bir ay. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da 99. yıldönümünü kutladık. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi inşallah daim eyler. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe, inşallah bu zaferleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de Allah bu millete nasip edecek. Bugün de Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak, 'Zafer Türküleri' adı altında Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile birlikte bir program hazırladık. Ben bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Ülke ve millet olarak zor bir zaman diliminden geçiyoruz. İnşallah bu zorlukları millet olarak birlik ve beraberliğimizle güçlü bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Etkinlikte Anadolu'nun Sesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından türküler seslendirilerek, halk oyunları sergilendi. - KAYSERİ