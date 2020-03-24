HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, virüsün bulaşması yönünde risk taşıyan tüm emekçileri alkışladıklarını belirterek, açıklanan ve alınan tedbirlere riayet edilmesinin önemine dikkat çekti.



21 Sendikanın bağlı olduğu HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Demircioğlu, açıklamasında şunları söyledi: "Gece gündüz demeden tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakarca çalışan, başta sağlık emekçileri olmak üzere temizlik, gıda, güvenlik, ulaşım, haberleşme ve finans sektörleri ile market, eczane, AVM, fabrika ve atölyelerde çalışmak zorunda kalan üyelerimize, tüm özel sektör ve kamu emekçilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki bu zor günlerde milletimize hizmet eden emekçi kardeşlerimizin sağlığı daha çok önem arz etmektedir. Sağlığınız bizim için önemli lütfen tedbirlere riayet edelim. Koronayı birlikte yenelim. Allah, bu sıkıntılı süreçten herkesin sağlıklı bir şekilde çıkmasını nasip etsin" ifadelerini kullandı. - NİĞDE