HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu Açıklaması

6 saat önce

İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Başkanı Gökhan Demircioğlu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle engellerin hakların daha çok verilmesini istedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu Açıklaması, System.String[]

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Başkanı Gökhan Demircioğlu, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle engellerin hakların daha çok verilmesini istedi.


Demircioğlu açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın her fırsatta dile getirdiği ve üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olan engelli bireylerin sosyal entegrasyonu sağlanmalı ve çalışma hayatında karşılaştırdıkları zorluklar kolaylaştırılmalıdır. Engelliler Haftası; engelli bireylerin toplum ve çalışma hayatına ilişkin sorunlarının, haklarının, taleplerinin ve beklentilerinin gündeme taşındığı ve ele alındığı önemli bir haftadır. Unutmamak gerekir ki, her insan potansiyel bir engelli adayıdır. Bu yüzden yaklaşımımız engelli bireylerin çalışma hayatına katılımlarının sağlanması ve toplumsal hayatta yaşamlarını sürdürebilecek alt yapıyı oluşturmak hususunda insiyatif alarak çalışmalara destek olmaktır" dedi.


"Konfederasyonumuz bünyesinde etkin olarak faaliyet gösteren bir engelli komitemiz bulunmaktadır"


Demircioğlu; "HAK-İŞ olarak her zaman emek en yüce değerdir düsturu ile hareket etmekteyiz. Emeğin ve emeğini kazanmak için mücadele eden hiç kimsenin engeli olmamalı, emek mücadelesinde engelli bireyler daha fazla ve daha etkin yer almalıdır.HAK-İŞ olarak engeli bireylerin sosyal entegrasyonunun sağlanması, istihdama katılmalarının önündeki engellerin kaldırılması konusunda tüm çalışmalara destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Konfederasyonumuz bünyesinde etkin olarak faaliyet gösteren bir Engelli Komitemiz bulunmaktadır. Gerek Konfederasyonumuz gerekse bağlı Sendikalarımız ile yerel ve bölgesel düzeyde yeniden yapılanma anlayışıyla hareket ederek engellilerin ve engelli üyelerimizin hizmet binalarımıza erişimlerinde ciddi çözümler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.


"Konfederasyonumuz bünyesinde yaklaşık 6 bin engelli üyemiz var"


Gökhan Demircioğlu; "Konfederasyonumuz bünyesinde yaklaşık 6 bin engelli üyemiz bulunmaktadır. Engelli üyelerimize yönelik, konfederasyonumuz HAK-İŞ bünyesindeki Engelliler Komitesi aracılığıyla faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Engelli Komitemiz sosyal sorumluluk projelerinde de aktif yer almaktadır.Biliyoruz ki engelli bireylerin emek piyasasında güçlü bir şekilde yer alması önemlidir. HAK-İŞ olarak; eşitlik ilkesi gereğinin tam olarak yerini bulabilmesi için engellilerin yaşamın tüm alanlarında desteklenmelerini talep ediyoruz. Mesleki eğitim faaliyetlerinin ve istihdama katılım imkanlarının engellilere yönelik daha etkin şekilde kullanılmasını talep ediyoruz. Salgınla mücadele sürecinde engelli vatandaşlarımıza yönelik sağlanan hizmetler yoğunlaştırılarak devam etmelidir. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin engelli bireyler için daha da zor olduğu bir gerçektir. Engelli bireylerin sağlıklarını koruyacak ve yaşamlarını kolaylaştıracak tüm önlemlere bu süreçte daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.Özellikle salgınla mücadele sürecinde engelli vatandaşlarımıza yönelik sağlanan hizmetler yoğunlaştırılarak devam etmelidir. Sağlık, ulaşım, gıda gibi temel haklara erişimleri konusunda eşitlik ilkesi temelinde tüm topluma da önemli görevler düşmektedir. Bu vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, çalışma şatlarının kolaylaştırılması yönünde seferber olmalıyız" ifadelerini kullandı.


"Önemli olan anlayışımızda engelli olmamaktır"


Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı ve HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "HAK-İŞ olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının altını çiziyoruz. Önemli olan ise anlayışımızda engelli olmamaktır. Dünya Engelliler Haftası'nda engelli ve engelli yakını üyelerimizin ve tüm engellilerimizin bu özel günlerini kutluyoruz. Pandeminin en kısa sürede sona ermesini, tüm dünyanın ve ülkemizin sağlıklı günlere kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi. - NİĞDE

Engelliler Haftası, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:53 Kaynak: İHA


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