Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu - Detay
Son Dakika Güncel Haber

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu - Detay

50 dakika önce

-Halk oyunu gösterileri -Salonundan detaylar ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu başladı.

Güncel
-Halk oyunu gösterileri
-Salonundan detaylar ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu başladı.
HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu - Detay
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



200 bin kamu işçisinin gözü hükümetin zam teklifinde Kıdem tazminatı reformu Kalkınma Planı'nda TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:26:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu - Detay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]