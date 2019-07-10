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HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu - Detay (2)

1 saat önce

-İstiklal Marşı okunması -Oylama detaylar ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu başladı.

Güncel
-İstiklal Marşı okunması
-Oylama detaylar ANKARA - HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu başladı.
HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu - Detay (2)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:02 Kaynak: AA
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