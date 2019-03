Hak-İş Konfederasyonu Ordu Temsilciler Toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , "Cumhur İttifakı'nın sadece seçimlerde oy devşirmeye yönelik geçici bir ittifak olduğunu zannedenlerin yanıldığını 31 Mart'ta bir kez daha göreceğiz." dedi.Kıran, Ordu 'da bir otelde düzenlenen Hak-İş Konfederasyonu Temsilciler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in bu zamana kadar yaptığı çalışmaların ülke ve dünya adına önemli olduğunu söyledi. Türkiye 'nin çok badireler atlattığını ve bu badirelerin de hiç bir zaman unutulmaması gerektiğini ifade eden Kıran, "1980 darbesini unutmamamız gerekiyor, 28 Şubat darbesini unutmamamız gerekiyor, 27 Nisan e-muhtırasını unutmamamız gerekiyor. 17-25 Aralık darbe girişimini unutmamamız gerekiyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi de asla unutmamamız gerekiyor." diye konuştu.Bu badirelere karşı verilen mücadeleleri de asla unutmayacaklarını vurgulayan Kıran, "Biz unutmadığımız müddetçe emin olun bu ülkeye bir daha hiç kimse, hiçbir zümre ve hiçbir odak o eski dönemlerdeki gibi bedel ödetemeyecek." ifadesini kullandı.Kıran, her seçimde Türkiye'nin türlü badireler atlattığını, bazı çevrelerin baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.Kurulan tuzaklar karşısında Hak-İş'in gönüldaşları gibi emekçi vatandaşların dimdik ayakta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"İnşallah 31 Mart seçimlerinde de bu tuzakların boşa çıkartıldığı o müjdeyi şimdiden bu salonlarda, bu sokaklarda ve caddelerde görüyor gibiyim. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hak-İş toplantısında bu Cumhur İttifakı'nın ruhunun da yankılanması çok anlamlıdır. Cumhur İttifakı'nın sadece seçimlerde oy devşirmeye yönelik geçici bir ittifak olduğunu zannedenlerin yanıldığını 31 Mart'ta bir kez daha göreceğiz.""Hak-İş olarak her zaman tavrımız açık ve net"Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, "Ne yazık ki Türkiye'de bu yerel seçimi bir referanduma dönüştüren bir algı ve yaklaşım var. Hak-İş olarak her zaman tavrımız açık ve net. Milletten yana, millet iradesinden yana ve milletin kararına saygı duyan bir demokratik tavrımız var." dedi."Biz tarafız, Hak-İş'ten yana, sendikalarımızdan yana olumlu ve ılımlı yaklaşanların tarafındayız." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hak-İş zor zamanda ve zor günlerde tavrını ve duruşunu ortaya koymaktan çekinmeyen bir konfederasyondur. O yüzden ülkemizin bir beka sorunu varsa ülkemizin bir terör sorunu varsa ülkemizin özellikle 15 Temmuz'dan itibaren bu ülkeye yönelik ihanetlerin içeriden ve dışarıdan devam ettiği bir dönemdeysek, Hak-İş buna kayıtsız kalamaz, mesafeli duramaz. Biz millet iradesinden, milletimizin bekasından yana, ülkemizin bütünlüğünden, terörizmin her türüne karşı mücadele etme noktasında tarafız. Bu taraflılığımızı bundan sonra da sürdüreceğiz."Arslan, herkese sandığa gitmeleri çağrısında bulunarak, "İnşallah sizlerden ve kamuoyundan birinci talebim, mutlaka sandığa gitmenizdir, oyunuzu kullanmanızdır. Oy kullanırken de gerek konfederasyonumuzun, gerek sendikalarımızın duruşu ve vizyonuna uygun davranmanızı arzu ederim. Eğer 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın aleyhine bir sonuç ortaya çıkarsa, önümüzdeki süreçlerin hepimiz için ne kadar zor olduğunu unutmamamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş , Eski Orman Bakanı Osman Pepe AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve çok sayıda davetli katıldı.