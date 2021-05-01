HAK-İŞ, TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI -2 - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendikalar Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıyor. İlk olarak gelen Hak-İş, hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Daha sonra Cumhuriyet Anıtı önünde basın açıklaması okundu.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, demir bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, Taksim Meydanı'na çıkan bazı yerlere kontrol noktaları kurdu. Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor.

TAKSİM'E GELEN İLK GRUP KAZANCI YOKUŞUNA ÇELENK BIRAKTI

HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Polis ekipleri ve basın mensuplarına da karanfil dağıttı. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu.