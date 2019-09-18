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Hak-İş Konfederasyonu Temsilcilerinden Mobilya Üreticilerine Ziyaret

51 dakika önce

Hak-iş Konfederasyonu temsilcileri Kayseri'deki mobilya üreticilerini ziyaret ederek sektörün yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini birebir görüşme imkanı buldu.

Hak-İş Konfederasyonu Temsilcilerinden Mobilya Üreticilerine Ziyaret, System.String[]

Hak-iş Konfederasyonu temsilcileri Kayseri'deki mobilya üreticilerini ziyaret ederek sektörün yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini birebir görüşme imkanı buldu.


Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, Hak-iş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Ağaç-İş Genel Başkanı Av. Tuncay Dolu, Öz Ağaç iş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Mert Doğan Bozkır ve Şaban Demir katıldı.


Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, CEO'su Ahmet Emin Koçer, İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, Ergül Mobilya Fabrika Müdürü Selim Şenozan, Safrano Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Selim ile bir araya gelerek sektör hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Sektörün sıkıntıları, sıkıntıların ortak çözümü için görüşler dile getirildi. Ankara'da bir ay önce mobilya sektörü ile ilgili yapılan toplantıda görüşülen konuların tartışıldığı ziyarette sahada birebir görüşmeler gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Murat Erat, Kayseri, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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