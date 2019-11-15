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Hak İş Konfederasyonundan kurumlara ziyaret

6 saat önce

Hak İş Konfederasyonu Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı, kurumlara ziyarette bulundu.

Hak İş Konfederasyonundan kurumlara ziyaret, System.String[]

Hak İş Konfederasyonu Elazığ Şube Başkanı Kazım Cavlı, kurumlara ziyarette bulundu.

Cavlı, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette üyelere bilgilendirme yaptı.

Cavlı yaptığı açıklamada, Hak İş Konfederasyonuna bağlı sendikalar olarak Baskil Devlet Hastanesi ve okullara ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Üyeleri bilgilendirdiklerini dile getiren Cavlı, "Sendikal faaliyetlerimizi anlattık. İdarecilerimizin göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Baskil, Elazığ, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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