Hak-İş: "Koronavirüs sebebiyle çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş: 'Koronavirüs sebebiyle çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var' - Son Dakika

Hak-İş: "Koronavirüs sebebiyle çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var"

7 saat önce

Hak-İş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Çalışanların can güvenliği sağlanmalıdır.

Hak-İş:

Hak-İş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Çalışanların can güvenliği sağlanmalıdır." talebinde bulundu.

Hak-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un çalışma hayatını da olumsuz etkilediği belirtilerek işçi ve işverenler başta olmak üzere çalışma hayatının tüm taraflarının olayın ciddiyetini görüp buna uygun tedbirler alması gerektiği vurgulandı.

Kovid-19 karşısında sosyal mesafe kavramı dikkate alınarak çalışanlar arasındaki temasın en aza indirilmesine yönelik adımların atılması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs bulaşma riski göz önüne alınarak çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var. Çalışanların can güvenliği sağlanmalıdır. İş yerlerinde, maske ve eldiven gibi koruyucu ve temizlik malzemeleri ile dezenfektanlar temin edilerek, kullanımı teşvik edilmelidir. İşçi ve işverenlerin, çalışma hayatının bütün taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye alması ve buna uygun önlemler alması, bugünümüzü ve yarınımızı kurtaracak, bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır."

Koronavirüs, Hak İş, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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