Son Dakika Haberleri: Hak-İş'li Kadınlar Ankara ve İstanbul'da Buluşacak

Hak-İş'li Kadınlar Ankara ve İstanbul'da Buluşacak

1 saat önce

Hak-İş tarafından, Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliğin İstanbul ayağına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katılacak.

Hak-İş'li Kadınlar Ankara ve İstanbul'da Buluşacak, System.String[]
Hak-İş tarafından, Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliğin İstanbul ayağına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katılacak.

Hak-İş tarafından, Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, 6 Mart'ta Ankara'da ve 8 Mart'ta İstanbul'da ulusal ve uluslararası sendikal hareketten üyelerin yoğun katılımıyla 'Fıtratta Farklılık Haklarda Eşitlik' temasıyla 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması gerçekleştirilecek. Program kapsamında 6 Mart'ta Ankara'da bir panel gerçekleştirilecek. 8 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek programa, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katılacak.

Hak-İş, 6 Mart günü Ankara'da çoğunluğu kadın, bin kişinin katılımıyla 8. Uluslararası Kadın Emeği Buluşmasını gerçekleştirecek. Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin'in açılış konuşması ile başlayacak program, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın ve protokolün konuşmaları ile devam edecek.

Program kapsamında moderatörlüğünü Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun'un yapacağı panelde, Doç. Dr. Hatice Ayataç Şehirleşme ve Kadın, Özlem Albayrak Yeni Medya, Teknoloji ve Kadın, Nihal Olçok Başarılı Kadınlar, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yıldız Eğitimin Kadınların Kariyer ve Katılımı Üzerindeki Etkisi, Eda Güner Sendikal Eğitimin Çalışan Kadınların Gelişimine Etkisi: Hak-İş'li Kadınlar, Dr. Öğr. Üyesi Nergis Dama İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması konularında sunumlar gerçekleştirecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:43 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Ankara, İstanbul, Hak İş, Güncel
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