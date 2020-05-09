HAK-İŞ Niğde jel Başkanı Gökhan Demircioğlu: "Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz" - Son Dakika
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HAK-İŞ Niğde jel Başkanı Gökhan Demircioğlu: "Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

6 saat önce

İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iş yerlerinde yalan yanlış bilgilerle üye kazanmaya çalışanlara HAK-İŞ olarak asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

HAK-İŞ Niğde jel Başkanı Gökhan Demircioğlu:

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iş yerlerinde yalan yanlış bilgilerle üye kazanmaya çalışanlara HAK-İŞ olarak asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.


HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, "Gençlik Spor Bakanlığı'nda farklı nolu işkolunda çalışan işçiler vardır. Bu işçi kardeşlerimiz ise çalıştıkları işkoluna göre HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikalara üye olup haklarının korunmasını sağlamaktadırlar. Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışan tüm işçilerin 18 nolu iş kolunda olmaları gerektiğini söyleyen emekçilerin duyguları ile oynamaktadırlar. İş kolunun 18 nolu işkolu olduğunu iddia edenler, HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımızın iş kollarında ki işçi kardeşlerimizi hatalı üyelik yaptırarak aldatmaktadırlar. Bu aldatmaya HAK-İŞ olarak emekçilerimizle el birliği içerisinde asla müsaade etmeyeceğiz. Emekçi kardeşlerimiz geçmişe dönüp baktıklarında haklarını savunan ve savunmayanlar kimlerdi görecekler ve bugün kendilerine hoş görünüp aldatmaya çalışanlara da gerekli cevabı vereceklerdir" şeklinde konuştu.


HAK-İŞ Niğde il Başkanı Gökhan Demircioğlu; "Diğer yandan HAK-İŞ Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızla tüm kurumlarda fark oluşturacak toplu iş sözleşmelerine hep beraber imza atacağız. Şimdi birlik olma zamanı. Kredi Yurtlar Kumuna İŞ-KUR üzerinden giriş yapan emekçi kardeşlerimizin üye kayıtlarını adına başlattık. 18 nolu iş kolunda çalışan tüm kardeşlerimizi HAK-İŞ çatısı altında yer alan OLEYİS sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. Sizlerin hakkını dün savunan da HAK-İŞ'ti. Bugün de savunacak olan yine HAK-İŞ'tir. HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımızdır. İŞ-KUR üzerinden KYK'ya işe giren emekçi kardeşlerimiz; Yetki bizde diye ortaya çıkan ve hakkınızı almak bir tarafa yarım yamalak sözleşme ile göz boyamaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Sözleşmenizde ne kadar hak kaybınız olduğu ortadadır. 73 yıllık onurlu yürüyüşüyle HAK-İŞ çatısı altında yer alan OLEYİS sendikamız sizlerin tek güvencesidir. Sizlerin desteğiyle Ocak 2021 tarihinde yapılacak sözleşmeyi inşallah OLEYİS imzalayacaktır" dedi.


İşçilerin Umuduyla Oynanmasına Asla İzin Vermeyeceğiz


HAK-İŞ olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurt Hizmetlerinde ki işçileri ilk sendikayla tanıştıran konfederasyon olarak tarih yazdıklarını ifade eden Gökhan Demircioğlu, "Bu işyerindeki arkadaşlarımızı sendikalı yaptığımızda bizimle ve işçi kardeşlerimizle alay eden sendikalar, şimdi sahada işçilerimizi yalan yanlış bilgilerle aldatmanın peşindeler. HAK-İŞ olarak işçi kardeşlerimizin umuduyla kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz. Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin hiç bir yerinde bulunmayanlar her nedense şimdi en ön saflara geçmiş, işçi ve emekçilerin duyguları ile oynamaktadırlar. Geçmişte farklı tavır, şimdi farklı girişimler içerisinde bulunanlara emekçi kardeşlerimiz asla müsaade etmemeli, etmeyecektir de. HAK-İŞ olarak emekçi kardeşlerimizin umutlarıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm işçileri HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren sendikalara üye olmaya ve HAK-İŞ çatısı altında buluşmaya davet eden Gökhan Demircioğlu; "Üye elde etmek ve yerinde tutunmak için işçi ve emekçinin hak kaybına göz yumanlar, bizler için en değerlimiz olan işçi ve emekçilerimize hesabını verecekler. Tüm kamuoyunca da bilindiği gibi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı işyerlerinde HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kadro öncesi ve sonrası her üyemizle tek tek ilgilenerek sorunları çözüme kavuşturulmuştur. Bilindiği üzere 2018 yılında kadroya alınan taşeron işçiler için mücadeleyi HAK-İŞ vermiştir. O zaman işçiyi hor görenler, hak kaybına uğramasına göz yumanlar, bugün emekçi kardeşlerimize şirin görünme telaşındalar. Karalama kampanyası yaparak üye elde etmeye çalışanlara gerekli cevabı emekçi kardeşlerimiz verecektir. HAK-İŞ olarak kim olursa olsun işçiyi aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm emekçi kardeşlerimizi HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren sendikalarımıza üye olmaya ve HAK-İŞ çatısı altında buluşmaya davet ediyorum" dedi. - NİĞDE

Emekçi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:50 Kaynak: İHA


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