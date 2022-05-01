HAK-İŞ TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI - Son Dakika
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HAK-İŞ TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

01.05.2022 10:27

İŞ Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

HAK-İŞ Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bırakmadan önce Kazancı Yokuşu'nda 1977 yılında hayatını kaybeden işçileri anan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, 'Taksim'in bizim için anlamı çok büyük ama aynı zamanda Türkiye'nin bütün meydanları 1 Mayıs meydanıdır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında Kazancı Yokuşu'nda hayatını kaybedenleri andıktan sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Anıta doğru yürüyen Arslan, meydanda çalışan temizlik işçilerine karanfil dağıttı. Çelenk bıraktıktan sonra açıklama yapan Arslan, '1 Mayıs'ı barışçıl şekilde yapmaya ve ülkemizde 1 Mayıs'ı kaos günü olmaktan kurtarmak için büyük çaba sarf ettik. Bugün bazı örgütlerin bu meydanda ısrar etmemeleri, bunun yerine başka meydanlarda kutlamalarını saygıyla ve takdirle karşılıyorum. Evet Taksim'in bizim için anlamı çok büyük ama aynı zamanda Türkiye'nin bütün meydanları 1 Mayıs meydanıdır" dedi.

HAK-İŞ TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI
HAK-İŞ TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI
HAK-İŞ TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI
HAK-İŞ TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI - Son Dakika


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