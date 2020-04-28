HAK-İŞ'ten 1 Mayıs açıklaması - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 27 Nisan- 1 Mayıs tarihlerini "1 Mayıs Haftası" ilan ettiklerini söyledi.



HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 1 Mayıs'ta yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak Karaman'da açıklamalarda bulunan Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs etkinliklerini dünya genelinde etkisini artıran korona virüs salgını dolayısıyla tekrardan gözden geçirdiklerini ve Türkiye genelinde verilen mücadeleyi dikkate alarak çeşitli kararlar aldıklarını ifade etti. 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerini "1 Mayıs Haftası" olarak ilan ettiklerini söyleyen Arslan, "81 ilde Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Mayıs bildirimizin HAK-İŞ İl Başkanlıklarıyla birlikte ilan edilmesi, meydanlarda okunmasının kararını aldık. Dijital platformlarda, ekranlarda, iş yerlerinde mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye, fiziksel temasa ve izolasyona dikkat ederek etkinliklerimizi bütün hızıyla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



Umutlarının belirli bir noktada gerilediğini aktaran Arslan, "Özellikle sağlık çalışanlarımızın bu süreçte yaşadığı zorluklar, işçi olarak çalışan 200 binden fazla sağlık emekçisinin eksik verilen ve maalesef bugüne kadar tamamlanmayan ek ödeme talepleri, toplu sözleşmeleri imzalanmamış, yeterinde avans alamamış on binlerce kardeşimizin toplu sözleşmelerinin sonuçlanması, kısa çalışma ödeneğinin bir kısım şartlar nedeniyle bütün aktif çalışanlara verilememesi umutlarımızı ne yazık ki belirli bir noktada geriletti. Buna rağmen ülkemizin bütün kesimlerine yönelik, devletimizin, hükümetimizin atmış olduğu tüm adımları olumlu buluyoruz" dedi.



Çalışma hayatının en önemli aktörleri olan sendikalarla sosyal diyalog mekanizmalarını daha fazla güçlendirerek sorunları ekonomik, sosyal, konsey ve güçlü danışma kurullarıyla daha sık bir araya gelip konuşmaları gerektiğini söyleyen Arslan, şunları kaydetti:



"Gerek ülkemizin, gerekse dünyamızın yaşadığı bu zor süreçten nasıl kurtulacağımızı, yeni dönemde çalışma hayatını nelerin beklediğini ve bu beklentileri beraber konuşmamız gerekiyor. Artık Türkiye, korona virüsten önce ve sonrası olacaktır. Bütün dünyada olduğu gibi çalışma hayatı ve bütün sistemler yeniden gözden geçirilecektir. HAK-İŞ olarak bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs vesilesiyle bu sorunlarımızı bir kez daha konuşmak, 83 milyon vatandaşımız ve dünya ile paylaşma imkanı bulacağız. O nedenle 1 Mayıs haftamızın milletimize, emek hareketine, HAK- İŞ'e ve çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum." - ANKARA