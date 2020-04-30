Hak- İş'ten 1 Mayıs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak- İş'ten 1 Mayıs açıklaması - Son Dakika

Hak- İş'ten 1 Mayıs açıklaması

6 saat önce

Hak-İş Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutlanarak açıklamalarda bulunuldu.

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Hak-İş Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutlanarak açıklamalarda bulunuldu.


Demokrasi Parkında basın açıklaması yapan Hak- İş Adıyaman İl Başkanlığı, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.


Sendika üyeleriyle birlikte açıklamalarda bulunan Hak-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç, "Hak-iş olarak, 23 Nisan'da milli mücadelemizin 100. yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Hak-İş olarak, bu 1 Mayıs'ta, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte Ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözümü istiyoruz. Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bizler, güçlü, güzel yarınlar için, haklarda daha güçlü gelecek için, sağlığımız için, iş güvencemiz için, işimiz ve emeğimiz için, yine ve yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız. Bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveri ile çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel bütün sektörlerdeki tüm emekçi kardeşlerimize gönülden haykırarak teşekkür etmek için buradayız. Emekçi kardeşlerimize, sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz diyoruz. Tüm emekçilerimizi güvende olmak için Hak-İş ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs'ta yine meydanlardayız. Hak-İş olarak bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 81 ilimizde meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol diyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, 1 Mayıs, Hak İş, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:09 Kaynak: İHA


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