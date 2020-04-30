Hak-iş'ten 1 mayıs açıklaması - Son Dakika
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Hak-iş'ten 1 mayıs açıklaması

6 saat önce

Kilis'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen Hak-İş Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.

Hak-iş'ten 1 mayıs açıklaması, System.String[]

Kilis'te, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen Hak-İş Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Hak-İş Sendikası üyesi işçiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.


Hak-İş Sendikası Kilis Şube Sorumlusu Şenay Çolakoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü korona virüs nedeniyle kutlayamadıklarını ifade ederek, "Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Korona virüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da, 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-iş olarak; 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. Yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşımızı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. - KİLİS

emek ve dayanışma günü, 1 Mayıs, Hak İş, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:32 Kaynak: İHA


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