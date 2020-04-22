Hak-İş'ten 1 Mayıs'ı dijital ortamda kutlama çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hak-İş'ten 1 Mayıs'ı dijital ortamda kutlama çağrısı - Son Dakika

Hak-İş'ten 1 Mayıs'ı dijital ortamda kutlama çağrısı

6 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla '1 Mayıs Haftası' olarak kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hak-İş'ten 1 Mayıs'ı dijital ortamda kutlama çağrısı, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla '1 Mayıs Haftası' olarak kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, "Hak-İş olarak, bu sene de 1 Mayıs'ı en coşkulu şekilde yine bir ilimizde kutlamak üzere hazırlıklarımızı başlatmıştık. Ancak ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bu yılki 1 Mayıs kutlamalarının kitlesel bir miting gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı yine tüm Türkiye'de işçilerin taleplerini ilettiği bir gün olarak kutlayacaklarını belirten Arslan, yönetim kurulu kararı ile örgütlü oldukları 81 ilde valiliklerin izni çerçevesinde ortak bildiri okumayı planladıklarını aktardı.

"Bu sene belki binlerce emekçi kardeşimizle omuz omuza alanlarda olamayacağız ancak, mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacağız." ifadelerini kullanan Arslan, "Hak-İş ve çalışanlar olarak, 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri ile bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz." dedi.

Bu yıl bir yeniliğe imza attıklarını belirten Arslan şunları kaydetti:

"1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür. Hak-İş olarak, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında beş gün boyunca Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla '1 Mayıs Haftası' olarak kutlayacağız. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız.

Ülkemizde ve dünyada yaşayan korona virüs salgınından en çok emekçi kardeşlerimiz etkilendi. Gece gündüz demeden, tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakarca çalışan başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere gıda, finans ve banka, güvenlik, ulaşım, temizlik, haberleşme sektörleri ile market, eczane, fabrika ve atölyelerde çalışan üyelerimize, tüm özel sektör ve kamu emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde onlara Mevlana'nın şu sözüyle seslenmek istiyorum; 'Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük.' Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

1 Mayıs, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:27 Kaynak: AA

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