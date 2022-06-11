Hak-İş'ten "12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" açıklaması Açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu, çocuk işçiliğine neden olan temel sorunlara küresel bir bakış açısıyla odaklanılması gerektiğini bildirdi.

Hak-İş Yönetim Kurulunca 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, çocuk işçiliği sorununun küresel bir sorun olduğu belirtildi.

Hemen hemen her ülkede ortaya çıkan bu sorunun, toplumsal, insani ve ahlaki problemleri de beraberinde getirdiği kaydedilen açıklamada, "Nitekim çocuk işçi sayısı tüm dünyada giderek artmış ve ILO raporlarına göre, 160 milyona ulaşmıştır. HAK-İŞ olarak, çocuk işçiliğine neden olan temel sorunlara küresel bir bakış açısıyla odaklanmamız gerektiğini belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çocukların hayal dünyalarının geniş olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmeler paylaşıldı:

"Çocukların hayal dünyasının zenginliği, tarımda, sanayide işçi olarak çalışmak değil, parklarda, okullarda, kütüphanelerde çocuk olarak var olmaktır. Özellikle gezici mevsimlik tarımda çalışan çocukların çadırlarda yaşamak durumunda olduğunu da göz önünde bulundurursak, yaşam koşullarının da ne kadar zor olduğunu görmekteyiz. Hak-İş olarak, çocuk işçi sorunun çözümüne bu açılardan da bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Yarınlarımız olan çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeli, onları rahat ettirecek yaşam alanlarını hazırlamak için daha fazla hassasiyet duymalıyız."

Sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesinin de çocuk işçiliğini önlemede kilit bir role sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak çocuk işçiliğiyle mücadele için bütün çalışanları sendikalı olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'de çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 45'i mevsimlik tarımda çalışıyor

Araştırmalara göre, çocuk işçiliğinin, çocuğun eğitim, sağlık gibi temel haklarına erişimini engellediği, fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verdiği anlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan araştırmalar, Türkiye'de çocuk işçilerin yüzde 45 gibi bir oranının mevsimlik tarımda çalıştığına işaret etmektedir. Tarımda çalışan çocukları hizmet sektöründe ve sanayide çalışan çocuklar izlemektedir. Genel itibarıyla, çocukların çalışırken çok fazla risk taşıdıklarını, eğitim, sağlık, oyun gibi en temel haklarından mahrum kaldıklarını unutmamak önemlidir. Hak-İş olarak, bir çocuğu korumanın toplumsal bir sorumluluğumuz olduğunu ve bu sorunun çözümünde sivil toplum aktörlerine önemli sorumluluklar düştüğünü biliyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak, çocuk işçiliğinin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Hak-İş olarak, çocuk işçiliği sorunu çözüme kavuşana kadar bu çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz."