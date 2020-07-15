Hak-İş'ten 15 Temmuz açıklaması - Son Dakika

Hak-İş'ten 15 Temmuz açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, "Millet iradesine darbe yapmaya kimsenin gücü yetmez." dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, "Millet iradesine darbe yapmaya kimsenin gücü yetmez." dedi.

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Öz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Hak-İş Genel Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, darbe gecesi şehit olan Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen'in üyeleri olduğunu hatırlatarak 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin yaşattıklarını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Hak-İş olarak, her şartta ve koşulda vatana, millete, demokrasiye ve geleceğe sahip çıktıklarını vurgulayan Öz, "15 Temmuz gecesi o alçaklara, o cuntacılara, o gözü dönmüş katillere nasıl meydanları bırakmadıysak elimizde bayrağımız, yüreğimizde iman ve vatan sevgisiyle demokrasi ve özgürlüklerimize olan inançla meydanlara koştuysak, 15 Temmuz'un dördüncü senesinde de milletimizin yazdığı o şanlı destanı hatırlamak ve şehitlerimizi yad etmek için buradayız" diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerle dayanışma içinde olduklarını belirten Öz, 15 Temmuz 2016 günü emir-komuta zinciri dışında hareket eden, asker kıyafetine bürünmüş hainlerin, milletin hür iradesiyle seçilmiş olan hükümeti düşürerek devlet yönetimini zorbalıkla ve alçakça ele geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Millet iradesinin yanında saf tuttuk"

15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul'daki vatandaşların darbecilere karşı verdiği mücadeleyi anımsatan Öz, demokrasiyi özümsemiş olan Türk milletinin, hem kendi iradesine hem de seçtiği liderlerine sahip çıkarak ülkede artık kolay kolay darbe yapılamayacağını hem cunta heveslilerine ve hem de onları kullanan efendilerine en net şekilde gerekli mesajı verdiğini belirtti.

Hainlerin karartmaya çalıştığı 15 Temmuz gecesinin, vatandaşların direnişiyle aydınlık bir sabaha çıktığını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye o gece hainlere karşı bir olmuş, iri olmuş, diri olmuş, tek yürek olmuştur. Hak-İş olarak, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı tüm sendikalarımız ve teşkilatımızla birlikte, milletten demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavır alarak, millet iradesinin yanında saf tuttuk. Hak-İş olarak, 44 yıllık onurlu tarihimize yakışır bir şekilde sağlam bir demokratik duruş sergilemiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan, darbe ya da başka adlar altındaki her türlü terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde her türlü terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz. Hak-İş olarak, bir kez daha darbeyi, darbecileri ve onlara destek olanları kınıyoruz. ve diyoruz ki millet iradesine darbe yapmaya kimsenin gücü yetmez."

Şehit yakınları, gaziler ve konfederasyon üyelerinin hazır bulunduğu basın açıklamasının ardından, Kuran-ı Kerim okundu.

Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hak-İş'ten 15 Temmuz açıklaması - Son Dakika
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