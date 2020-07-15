Hak-İş'ten 15 Temmuz Şehitlerine anlamlı ziyaret - Son Dakika

Hak-İş'ten 15 Temmuz Şehitlerine anlamlı ziyaret

Hak-İş'ten 15 Temmuz Şehitlerine anlamlı ziyaret Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanvekili Hüseyin Öz ve beraberindeki heyet, Karşıyaka mezarlığındaki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret etti.

Hak-İş'ten 15 Temmuz Şehitlerine anlamlı ziyaret

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ANKARA - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanvekili Hüseyin Öz ve beraberindeki heyet, Karşıyaka mezarlığındaki 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret etti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanvekili Hüseyin Öz ve beraberindeki heyet Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliğini ziyaret etti. Burada 15 Temmuz şehitlerini, kuran tilaveti ve dualarla ziyaret eden heyete, Hak-İş Konfederasyonu üyesi 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in eşi Miyase ile oğlu Yasin İbiş de katıldı. Kuran tilaveti ve duaların ardın konuşma yapan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, "15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi sırasında o menfur gecede, vatanımız için bayrağımız için demokrasi ve özgürlüğümüz için canlarını hiçe sayan ve şehitlik mertebesine ulaşan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. O gece onlarca Hak-İş mensubunun da bulunduğu çatışmanın içerisinde hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan Cumhurbaşkanlığı önünde ve bu toprakların her bir karesinde mücadele ederek yaralanan kardeşlerimize de minnet ve şükran ediyoruz. Büyün mensuplarımız o gece Ankara'da ve İstanbul'da darbecilere karşı büyük bir mücadelede bulundular. O mücadele sırasında burada merhum bulunan şehit Celalettin İbiş kardeşimiz Genel Kurmay Başkanlığı önünde, yine Öz İletişim-İş Sendikası kurucularından Ahmet Özsöy ve Ali Karslı kardeşlerimiz Türksat'ı korumak için mücadele ederken ve Hakan Gülşen kardeşimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehitlik mertebesine ulaştılar. Allah bir daha ülkemize ve bu topraklara bir daha böyle bir olayı yaşatmasın. O gece aslında ülkemize dışarıdan bir saldırı yapılmakla beraber ne yazık ki o gece bu ülkenin kaynaklarıyla ordumuzun içerisine yerleşmiş olan hain terör örgütü mensupları bu ülkenin en kutsal değerlerine saldırdılar. O gece Cumhurbaşkanlığını, meclisi ve özel harekatı bombaladılar. Ama görüyoruz ki o gece milletimizin azmini ve mücadelesini unutmuşlar. Dolayısıyla o gece teşkilat mensuplarımızında bulunduğu bütün vatandaşlarımız darbecilerler canlarıyla mücadele ettiler. O gece şehit olan kardeşlerimizi hiç unutmadık, unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Öz, daha sonra 15 Temmuz Şehitlerinin kabirlerine tek tek karanfil koydı ve dualar etti.

Hüseyin Öz, Karşıyaka, Hak İş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hak-İş'ten 15 Temmuz Şehitlerine anlamlı ziyaret - Son Dakika
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