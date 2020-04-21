HAK-İŞ'ten 23 Nisan Çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten 23 Nisan Çağrısı - Son Dakika

HAK-İŞ'ten 23 Nisan Çağrısı

7 saat önce

İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, kentte 23 Nisan akşamı konfederasyona bağlı sendikaların bütün üyelerini evlerinin balkonlarında, saat 21.00 itibarıyla İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.

HAK-İŞ'ten 23 Nisan Çağrısı, System.String[]

HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, kentte 23 Nisan akşamı konfederasyona bağlı sendikaların bütün üyelerini evlerinin balkonlarında, saat 21.00 itibarıyla İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti.


HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu; "23 Nisan Ulusal Egemenlik gününün 'Çocuk Bayramı' olarak kutlanmasını, çocuklarımıza küçük yaşta ulusal egemenlik bilinci kazandırma açısından son derece önemli olduğuna inanıyoruz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ile mümkün olacaktır. Bunu sağlamak için Konfederasyonumuz Genel Başkanımız Mahmut Arslan başkanlığında bütün gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.


"Konfederasyonumuz TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un çağrısını desteklemektedir" diyen Gökhan Demircioğlu; "Milli mücadelenin 100. Yılına yaraşır görkemli bir şekilde planlanan kutlamalar, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ertelenmiştir. Ancak TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un 23 Nisan günü saat 21.00'de vatandaşların balkonlarını kutlama alanı olarak ilan etmesini ve o saatte tüm vatandaşların hep bir ağızdan milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olan İstiklal Marşı'nı okuma çağrısını çok anlamlı buluyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı olarak 23 Nisan akşamı bütün teşkilatımız ve üyelerimizle ellerimizde Türk Bayraklarımızla evlerimizin balkonundan coşkulu biçimde 23 Nisan kutlamalarına katılacağız" dedi.


Konfederasyon Niğde İl Başkanı Demircioğlu; "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sağlığın her şeyin üstünde ve en önemli değer olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kutlamaların evlerimizin balkonundan gerçekleştirilmesini destekliyoruz. Bu kapsamda Niğde'de de konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın teşkilat ve üyelerimizi, 23 Nisan günü saat 21.00'da bütün televizyon ve radyolarda eş zamanlı olarak söylenecek olan milli birliğimizin sembolü İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Demircioğlu; "HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ında açıklamalarında ifade ettiği gibi, Korona virüs salgının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini, yaşamın tekrardan normale dönmesini arzu ediyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz" dedi. - NİĞDE

23 Nisan, Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:43 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 20:50:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HAK-İŞ'ten 23 Nisan Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]