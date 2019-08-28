Son Dakika Haberleri: Hak-İş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Hak-İş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

1 saat önce

Hak-İş Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, "30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük önem taşıyor.

Hak-İş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı, System.String[]
Hak-İş Genel Başkanvekili Mehmet Şahin, "30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos'un ülkenin düşman işgalinden kurtuluşu ile milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi olduğunu belirtti.
30 Ağustos'un, Türk milletinin istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu gün, cumhuriyetin temellinin atıldığı, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği, tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.
Milletin tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze aldığına, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermediğine dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:
"30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük önem taşıyor. Tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi korkusuzca hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların, tankların, tüfeklerin, uçakların ve bombaların karşısında göğsünü siper etmiştir."
Mehmet Şahin, vatanın düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin 97'nci yıl dönümünü kutladı.
Zafer Haftası, Mehmet Şahin, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı
Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Fuhuş için anlaştığı trans bireyi bıçaklayan yaşlı adam hakkında karar verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 13:47:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hak-İş'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]