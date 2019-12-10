Hak-İş'ten AA'ya geçmiş olsun ziyareti

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Fransa'da yaralanması dolayısıyla Anadolu Ajansı'na (AA) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın makamında gerçekleşen görüşmede, Arslan, geçtiğimiz hafta Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip eden foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yalçın'ın AA'nın dünya çapında fotoğraf çeken özel foto muhabirlerinden biri olduğunu ifade eden Arslan, "Kendisiyle Fransa'da tanışma imkanım olmuştu. Özellikle Türk Milli Takımı'nın asker selamını Fransız rejisine rağmen bize ulaştırmıştı. Cannes Festivali'ne akredite olan tek fotoğrafçımız. Çektiği fotoğraflar pek çok Fransız gazetesinde ve dergisinde kapak olmuş birisi." ifadelerini kullandı.

Dünyanın değişik bölgelerinde olayın protesto edildiğini anımsatan Mahmut Arslan, "Gerçekten aklı başında dünyanın değişik bölgelerindeki makul insanlar bunu protesto etti. Biz de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, 100. yılına girmeye hazırlanan Ajansımıza, bir asırlık geçmişinde özellikle dünyadaki insan hakları ihlallerini milletimize ve dünyaya duyurma konusundaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Basın çalışanlarının, insan hakları anlamında toplumun görmesi gereken pek çok konuyu kamuoyuna duyurduğunu ifade eden Arslan, dünyanın özellikle Suriye'de ve Mısır'da yaşanan olumsuzlukları AA üzerinden öğrendiğini söyledi.

Anadolu Ajansının son dönemdeki başarılarından dolayı Genel Müdür Kazancı nezdinde bütün çalışanları tebrik eden Arslan, şunları kaydetti:

"Mustafa Yalçın'a Ajansımızın her konuda destek olacağına inanıyorum. Fotoğrafçının en önemli organı gözü. O yüzden bilerek hedef alındığını düşünüyoruz. Yanındaki arkadaşlar da uluslararası anlamda önemli kişiler, sanki bilerek hedef alınmış ve susturulmak isteniyor. Fransa'nın bu iki yüzlü, çifte standartlı tutumunu biz de dünyaya da duyurmaya çalışıyoruz. Bu konudaki desteğinize teşekkür ediyorum."

Kazancı'dan teşekkür

AA Genel Müdürü Kazancı da Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Arslan'ın, sadece Paris'teki olayda değil Ajans çalışanlarına, kurumun binalarına yönelik saldırılarda her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Hem Mustafa Yalçın hem eşiyle irtibat halinde olduklarını ifade eden Kazancı, "Oradaki arkadaşlarımız da kendilerine yardımcı olmak için çabalıyor. Ayrıca hem tedavi sürecini hem de hukuki süreci takip açısından farklı girişimlerimiz oldu. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve Paris Büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri hadiselerde Hak-İş'in yanımızda olması bize güç veriyor. " dedi.

Ziyarette AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu da hazır bulundu.