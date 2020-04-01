HAK-İŞ'ten

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına desteğimizi HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 1 Milyon Türk Lirasıyla başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına verdiği desteğe ilişkin açıklama yaptı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına desteğimizi HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 1 Milyon Türk Lirasıyla başlatıyoruz. HAK-İŞ olarak 1 Milyon Türk lirası ile başlattığımız bu bağışımız, ülkemizin salgınla mücadelesi konusundaki hassasiyetimizi ve duyarlılığımızı bir kez daha göstermektedir. Önümüzdeki süreçte Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve teşkilat mensuplarımız da kampanyaya katkı vermeye devam edeceklerdir" dedi.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada, "Öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak bugün elimizi taşın altına koymanın, sorumluluğumuzu hatırlamanın, ülkemizin bu zor döneminde devletimizin ve milletimizin yanında olmanın tam zamanıdır. HAK-İŞ teşkilatımız bu anlamlı dayanışma için büyük bir memnuniyetle seferber olmuştur" ifadelerine de yer verdi.



Arslan, şunları da kaydetti:



"Devletimizin, hükümetimizin salgını önleme konusunda toplumun tüm kesimleri için aldığı ve alacağı tedbirleri hayati önemde görüyoruz. Korona virüs'ün dünyada ortaya çıktığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere bütün bakanlarımıza ve yetkililerimize süreci izleyip aldıkları hızlı önlemler ve başarılı çalışmalarından dolayı içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."



Arslan, "Sosyal mesafenin korunmasını ve hükümetimizin koyduğu tedbirlere uyulmasının salgının en az kayıpla atlatılması açısından gerekli olduğunu belirtmek isteriz. Bütün kesimlerin salgını ciddiye alması ve buna uygun önlemler alması, bugünümüzü ve yarınımızı kurtaracak, bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacaktır" değerlendirmesinde de bulundu. - ANKARA