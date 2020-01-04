HAK-İŞ'ten

Erzurum'da, HAK-İŞ Kadın Komitesince "Çalışma Hayatı ve Sendikal Hayatta Kadın Eğitim Programı" yapıldı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen programa, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ Erzurum İl Başkanı Erol Aksakal, Memur- Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ve HAK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın komitesi başkan ve üyeleri katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, konfederasyonların sendikal harekette kimlik ve adres olduğunu söyledi.

HAK-İŞ'in sendikal harekete damgasını vuran konumda olduğunu aktaran Yıldız, "Sendikal hareketin vazgeçilmez ve belirleyici aktörüyüz." dedi.

Teklif, öneri ve çözüm getiren bir konfederasyon olduklarını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu noktada diğer konfederasyonlardan ayrışmış bulunuyoruz. HAK-İŞ sadece Türkiye'de değil, dünyadaki süreçte de örnek teşkil edecek girişimlerde bulunmuştur. Kadın konusu da bunların başında gelmektedir. Birçok faaliyetimiz Avrupa ve dünya sendikal hareketinde örnektir. Taşeron sistemine karşı çıkışımız, özelleştirmeye karşı verdiğimiz mücadele de bütün dünyaya örnektir."

Yıldız, kadın konusunda önemli bir görüş ortaya koyduklarını ve kadın konusunda yeni modellerle örneklere ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Kadın Komitesi Başkanı Zengin de çeşitli illerde eğitim programları düzenlediklerini anlatarak, "HAK-İŞ Kadın Komitesi Türkiye ve dünyada kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için önemli çalışmalar yürütüyor." dedi.

Sunumların ardından katılımcılara sertifika verildi.