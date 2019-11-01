Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret
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HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret

7 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret, System.String[]

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

CHP genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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