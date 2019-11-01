Son Dakika Haberleri: HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret
Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret

HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret

6 saat önce

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

CHP genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

HAK-İŞ'ten CHP'ye ziyaret

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:17 Kaynak: AA
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