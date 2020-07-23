Hak-İş'ten Denizli'de 'Sendikalı Kadın Takım Kaptanları' eğitimi - Son Dakika

Hak-İş'ten Denizli'de 'Sendikalı Kadın Takım Kaptanları' eğitimi

Hak-İş Kadın Komitesi tarafından gerçekleştirilen "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın ilki Denizli'de gerçekleştirildi.

Hak-İş'ten Denizli'de 'Sendikalı Kadın Takım Kaptanları' eğitimi, System.String[]

Hak-İş Kadın Komitesi tarafından gerçekleştirilen "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın ilki Denizli'de gerçekleştirildi.

Denizli North Point Hotel'de gerçekleştirilen program, Hak-İş Genel Başkanvekili Av.

Hüseyin Öz, Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hak-İş Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez ve çok sayıda Hak-İş üyesi kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara çalışma hayatına ilişkin çeşitli eğitim verildi. Eğitimin iki gün süreceği belirtildi.

"Toplum olarak kötü olaylar yaşamamayı umut ediyoruz"

Kadın takım kaptanları yetiştirme amacıyla gerçekleştiren proje eğitim programı öncesi konuşan Hak-İş Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, "Birkaç gün önce Muğla sınırları içerisinde yine genç bir hanımefendiyi kaybettik. Şiddet kurbanı olarak benzeri birçok cinayete de millet olarak, ülke olarak ve kadınlar olarak şahit olduk. Hiçbir zaman bunları görmek, duymak ve bunlarla karşılaşmayı asla arzu etmiyoruz. Mutlaka bu konuda sözün ötesinde bir eylem gerçekleştirmek gerekiyor. Eylemler gerçekleştirmek gerekiyor ki bu benzeri şiddet mağduru hanımefendileri mağdur olmaktan çıkarmak ve onlara da yeniden toplumuzun içinde yeni bir fırsatı sunmak gerekiyor. Ankara, İstanbul arasını yürüyerek kat eden Boray Uras'ı unutmuyorum. Kızı cinayete kurban giden Boray Uras'ı siz de lütfen unutmayın. Bu nedenle Muğla'da ve ülkemizin dört bir yanında cinayete kurban gitmiş olan hanımefendilere ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Onların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bir daha umut ediyorum ki böylesi kötü olaylar ile toplum olarak karşılaşmayalım" diye konuştu.

"Kadınlarımızın yanındayız"

Projenin hayata geçirilmesinde emek harcayan herkesi tebrik eden Öz, "Umut ediyorum ki onlar başarılı oldukça Hak-İş ve Hak-İş'li kadınlarımız da hayata yeni başarılar ile devam edecekler. Hak-İş Konfederasyonumuzun alnı aktır, yüzü aktır. Hiçbir zaman çekinmesini, endişe etmesini ve kaygı duymasını gerektiren en ufak bir ayıbımız olmamıştır. Tam aksine her zaman için kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini destekleyen bugün olduğu gibi onları toplumuzun önünde rol model oynamasını; kendilerine, ailelerine ve çevrelerine liderlik etmelerini her zaman destekledik. Bundan sonra elbette desteklemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla konfederasyon olarak bütün bu çalışmaların ortasında her şeye rağmen kadınımızın yanındayız, kadınlarımızın desteğiyiz. Bunun bundan sonra böyle olacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Eğitimler ile kötü gidişata 'dur' diyeceğiz"

Tüm dünyada ve ülkede kadınların yetiştireceği yeni nesiller ile kötü gidişata 'dur' denilmesi gerektiğini belirten Hak-İş Denizli İl Temsilcisi Sezai Söylemez, "Sizler anasınız, ablasınız, kardeşsiniz. Ben inanıyorum ki yine bu ülkemizde ve tüm dünyada sizlerin el birliği ile yetiştireceğiniz yeni nesiller ile yeni gencecik evlatlar ile inşallah bu kötü gidişata 'dur' diyeceğiz. Bu gibi güzel eğitimler ile de taçlandıracağız. Denizlimizde de özellikle ben Hak-İş Genel Başkanımız Mahmut Aslan Başkanım ve Kadın Komitesi Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Denizli'de bu gibi güzel bir eğitim programının düzenlenmesine vesile oldukları için canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Sendikal mücadeleye kadın elinin değmesini istiyoruz"

Her insanı kaynak olarak değil değer olarak gördüklerinin altını çizen Hak-İş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Bu programın sonunda da 25 seçkin, başarılı, emekçi kardeşimize sendikalı takım kaptanlığı kimliği verilecektir. Değerli çalışma arkadaşlarım, Hak-İş her alanda olduğu gibi kadın çalışmalarında da özgün duruşu olan medeniyetler eşiğinde sendika inşayı başarmış kadın-erkek hak anlayışını birlikte gerçekleştirmiş. Hak-İş Kadın Komitesi olarak her alanda olduğu gibi sendikal mücadeleye kadın elinin, emeğinin ve zarafetinin değmesini istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada sorunları sadece tespit eden değil, çözüme yönelik aksiyon alan, model oluşturan ve yeni sendikal kavramlar geliştiren ileri bir seviyedeyiz. Kadın üyelerimizin yeterliliklerini geliştirmek ve kapasitelerini arttırmak için bu gibi eğitimleri çok önemli bir araç olarak görüyoruz."

Program, eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. - DENİZLİ

Denizli, Hak İş, Düzey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 03:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hak-İş'ten Denizli'de 'Sendikalı Kadın Takım Kaptanları' eğitimi - Son Dakika
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