HAK-İŞ'ten emek temalı fotoğraf yarışması - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla "Emek" temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor.

HAK-İŞ Konfederasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla "emeğin ve emekçinin" görünürlüğünün artırılması amacıyla HAK-İŞ 2. "Emek" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru tarihinin 15 Ağustos olan yarışmaya, "www.hakisemekfotograflari.org.tr" web sitesinden başvuruda bulunabilecek.

"Fotoğrafçıların kadrajını emeğe çevirmesini bekliyoruz"

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kültür Sanat Komitemiz aracılığıyla artan bir etkinlikle kültür-sanat çalışmalarımızı sürdürüyor, kültür ve sanat ile sendikal hareketin içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Merkezinde emek olan, kısa film yarışmamızla, Ebru etkinliğimizle, fotoğraf yarışmamızla, sendikal harekette, emek hareketinde bir sanat damarı açmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlerde de büyük başarılara imza atıyoruz. Bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiğimiz ve gelenekselleşen Emeğe Saygı temalı kısa film yarışmamızla dünya genelinde bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Emek temalı fotoğraf yarışmamızla da fotoğraf sanatçılarının, fotoğrafa gönül verenlerin kadrajını emeğe çevirmesini, emek temalı fotoğraflarını bekliyoruz" dedi. - ANKARA